BE:FIRSTが6月28日発売の雑誌「Hanako」2022年8月号の表紙と巻頭グラビアに登場する。

今号では「自分に優しく、人に優しく。SDGsのニュールール」と題し、SDGsを生活に取り入れていくための方法を特集する。キャリアやバックグラウンドが異なるメンバーで構成され、互いの個性を尊重し、フラットな関係性でつながっているBE:FIRST。彼らは本誌のインタビューでSDGsについて「社会を変えるのは大変だけど、みんなでやればできるはず」とポジティブに語っている。

また「自分の理想の生き方を『BE ○○』で表すなら?」という話題では、RYUHEIが「BE A GOOD BOY」、RYOKIが「BE BRAVE」、LEOが「BE GENTLE」、MANATOが「BE NATURAL」、JUNONが「BE CURIOUS」、SHUNTOが「BE HAPPY」、SOTAが「BE STRONG」と回答している。

BE:FIRST インタビューコメント抜粋

BE:FIRST

BE THE ONE! みんな完璧じゃない。それはそれでいい。みんなが幸せに暮らせる世界に

RYUHEI

BE A GOOD BOY! 「いい人」は覚悟を持って生きる人のこと

RYOKI

BE BRAVE! 自分は自分という勇気を持ちたい

LEO

BE GENTLE! やさしい気持ちでつながろう。誰が上でも下でもないから

MANATO

BE NATURAL! 気負わず、素直に、ありのままの自分のままでいたい

JUNON

BE CURIOUS! 成長し続けたい。パフォーマンスはもちろん、人としても

SHUNTO

BE HAPPY! 自分がハッピーじゃないと人を楽しませることなんてできない

SOTA

BE STRONG! こんな世の中だからこそ、強い心を持ちたい

「Hanako」編集部 コメント

インタビューでは「SDGsや未来のこと、こういうテーマについて話したかったんです」というLEOさん、留学経験もありジェンダーや公平性といったことについて普段から考えている、というRYOKIさんはじめ、メンバー7人全員が、積極的かつ自分の意見をどんどん話してくれ、とてもやりやすい取材となりました。興味深かったのは、「BE FLAT!」「BE KIND!」など、今の自分の理想や生き方を「BE ○○○○!」で表してください、というお願いに、「BE GENTLE!」「BE NATURAL!」など、7人の答えが一つも被らなかったこと。まさにそれぞれの個性を尊重し、一緒に成長していく、というグループの特徴が現れた結果に。また、この日はJUNONさんの誕生日が近く、サプライズ(記者の落ち着かない目線で完全にバレていましたが……)でケーキを差し入れ、メンバーとスタッフ全員でお祝い。ケーキを囲む7人の様子もまた、BE:FIRSTらしい、終始リラックスしたムードが流れていました。