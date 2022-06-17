7月29～31日に新潟・苗場スキー場で行われる野外フェスティバル「FUJI ROCK FESTIVAL '22」の追加出演者およびステージ割が発表された。
29日公演にはD.A.N.（DJ SET）、Yaffle、食品まつり a.k.a. foodman、30日公演にはZOMBIE-CHANG、CYK、31日公演には鈴木雅之、FUMIYA TANAKA、Acidclankが追加に。「フジロック」初出演となるYOASOBIやORANGE RANGE、代表曲「接吻」がTikTokでヒット中のOriginal LoveらがGREEN STAGEに登場することも明らかになった。なお今年より深夜のRED MARQUEE枠のPLANET GROOVE、TRIBAL CIRCUS、SUNDAY SESSIONも復活している。
FUJI ROCK FESTIVAL '22
2022年7月29日（金）新潟県 苗場スキー場
2022年7月30日（土）新潟県 苗場スキー場
2022年7月31日（日）新潟県 苗場スキー場
7月29日（金）出演者
GREEN STAGE
Vampire Weekend / YOASOBI / Hiatus Kaiyote / Original Love / Black Pumas / The Hu
WHITE STAGE
ボノボ / Dawes / ジョナス・ブルー / ジェイペグマフィア / THE NOVEMBERS / DOPING PANDA
RED MARQUEE
シド / Awich / Night Tempo / WONK / No Buses / Michael Kaneko
PLANET GROOVE
OGRE YOU ASSHOLE / D.A.N.（DJ SET） / Yaffle / 食品まつり a.k.a. foodman
FIELD OF HEAVEN
Dawes / SPECIAL OTHERS / SKYE（鈴木茂、小原礼、林立夫、松任谷正隆） / 木村充揮ロックンロールバンド / Kikagaku Moyo / 踊ってばかりの国
苗場食堂
苗場音楽突撃隊 / 三宅伸治＆The Red Rocks / SMTK / KTYM / 浅草ジンタ / おとぼけビ～バ～
7月30日（土）出演者
GREEN STAGE
ジャック・ホワイト / Foals / 東京スカパラダイスオーケストラ / 折坂悠太（重奏） / ORANGE RANGE / Bloodywood
WHITE STAGE
Cornelius / Dinosaur Jr. / GLIM SPANKY / スネイル・メイル / SHERBETS / Fire EX.
RED MARQUEE
アーロ・パークス / CreativeDrugStore / GRAPEVINE / Say Sue Me / 崎山蒼志 / The fin.
TRIBAL CIRCUS
Night Tempo（昭和グルーヴDJセット） / パソコン音楽クラブ / どんぐりず / ZOMBIE-CHANG / CYK
FIELD OF HEAVEN
Black Pumas / 中納良恵 / KYOTO JAZZ SEXTET feat.森山威男 / toconoma / Ｔ字路s / 石橋英子
苗場食堂
苗場音楽突撃隊 / CPL∞P / 清水タケオと南国気分 / 荒谷翔大（yonawo） / 與那覇有羽 / 和田永 ELECTRONICOS FANTASTICOS! / 八木海莉
7月31日（日）出演者
GREEN STAGE
ホールジー / トム・ミッシュ / PUNPEE / ROUTE 17 Rock'n'Roll ORCHESTRA（feat. UA、中納良恵、トータス松本） / Japanese Breakfast / go!go!vanillas
WHITE STAGE
ムラ・マサ / ずっと真夜中でいいのに。 / Superorganism / Black Country, New Road / 鈴木雅之 / 思い出野郎Aチーム / Kroi
RED MARQUEE
Mogwai / Nariaki Obukuro / マカロニえんぴつ / Elephant Gym / 石崎ひゅーい / Acidclank（selected by ROOKIE A GO-GO）
SUNDAY SESSION
石野卓球 / FUMIYA TANAKA / Fake Creators（LITE、DE DE MOUSE）
FIELD OF HEAVEN
ハナレグミ / 中村佳穂 / 角野隼斗 / Altin Gun / 七尾旅人 / 奇妙礼太郎
苗場食堂
Cody・Lee(李) / BREIMEN / 小原綾斗とフランチャイズオーナー / NIKO NIKO TAN TAN / Penthouse / トミー富岡
※Altin Gunの「u」はウムラウト付き、DE DE MOUSEは頭2つの「E」にアキュートアクセント付き、CPL∞Pの「∞」は丸囲みが正式表記。