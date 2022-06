7月29~31日に新潟・苗場スキー場で行われる野外フェスティバル「FUJI ROCK FESTIVAL '22」の追加出演者およびステージ割が発表された。

29日公演にはD.A.N.(DJ SET)、Yaffle、食品まつり a.k.a. foodman、30日公演にはZOMBIE-CHANG、CYK、31日公演には鈴木雅之、FUMIYA TANAKA、Acidclankが追加に。「フジロック」初出演となるYOASOBIやORANGE RANGE、代表曲「接吻」がTikTokでヒット中のOriginal LoveらがGREEN STAGEに登場することも明らかになった。なお今年より深夜のRED MARQUEE枠のPLANET GROOVE、TRIBAL CIRCUS、SUNDAY SESSIONも復活している。

FUJI ROCK FESTIVAL '22

2022年7月29日(金)新潟県 苗場スキー場

2022年7月30日(土)新潟県 苗場スキー場

2022年7月31日(日)新潟県 苗場スキー場

7月29日(金)出演者

GREEN STAGE

Vampire Weekend / YOASOBI / Hiatus Kaiyote / Original Love / Black Pumas / The Hu

WHITE STAGE

ボノボ / Dawes / ジョナス・ブルー / ジェイペグマフィア / THE NOVEMBERS / DOPING PANDA

RED MARQUEE

シド / Awich / Night Tempo / WONK / No Buses / Michael Kaneko

PLANET GROOVE

OGRE YOU ASSHOLE / D.A.N.(DJ SET) / Yaffle / 食品まつり a.k.a. foodman

FIELD OF HEAVEN

Dawes / SPECIAL OTHERS / SKYE(鈴木茂、小原礼、林立夫、松任谷正隆) / 木村充揮ロックンロールバンド / Kikagaku Moyo / 踊ってばかりの国

苗場食堂

苗場音楽突撃隊 / 三宅伸治&The Red Rocks / SMTK / KTYM / 浅草ジンタ / おとぼけビ~バ~

7月30日(土)出演者

GREEN STAGE

ジャック・ホワイト / Foals / 東京スカパラダイスオーケストラ / 折坂悠太(重奏) / ORANGE RANGE / Bloodywood

WHITE STAGE

Cornelius / Dinosaur Jr. / GLIM SPANKY / スネイル・メイル / SHERBETS / Fire EX.

RED MARQUEE

アーロ・パークス / CreativeDrugStore / GRAPEVINE / Say Sue Me / 崎山蒼志 / The fin.

TRIBAL CIRCUS

Night Tempo(昭和グルーヴDJセット) / パソコン音楽クラブ / どんぐりず / ZOMBIE-CHANG / CYK

FIELD OF HEAVEN

Black Pumas / 中納良恵 / KYOTO JAZZ SEXTET feat.森山威男 / toconoma / T字路s / 石橋英子

苗場食堂

苗場音楽突撃隊 / CPL∞P / 清水タケオと南国気分 / 荒谷翔大(yonawo) / 與那覇有羽 / 和田永 ELECTRONICOS FANTASTICOS! / 八木海莉

7月31日(日)出演者

GREEN STAGE

ホールジー / トム・ミッシュ / PUNPEE / ROUTE 17 Rock'n'Roll ORCHESTRA(feat. UA、中納良恵、トータス松本) / Japanese Breakfast / go!go!vanillas

WHITE STAGE

ムラ・マサ / ずっと真夜中でいいのに。 / Superorganism / Black Country, New Road / 鈴木雅之 / 思い出野郎Aチーム / Kroi

RED MARQUEE

Mogwai / Nariaki Obukuro / マカロニえんぴつ / Elephant Gym / 石崎ひゅーい / Acidclank(selected by ROOKIE A GO-GO)

SUNDAY SESSION

石野卓球 / FUMIYA TANAKA / Fake Creators(LITE、DE DE MOUSE)

FIELD OF HEAVEN

ハナレグミ / 中村佳穂 / 角野隼斗 / Altin Gun / 七尾旅人 / 奇妙礼太郎

苗場食堂

Cody・Lee(李) / BREIMEN / 小原綾斗とフランチャイズオーナー / NIKO NIKO TAN TAN / Penthouse / トミー富岡

※Altin Gunの「u」はウムラウト付き、DE DE MOUSEは頭2つの「E」にアキュートアクセント付き、CPL∞Pの「∞」は丸囲みが正式表記。