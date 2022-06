Night Tempo、「昭和グルーヴ」最新作は細川たかし

韓国出身のプロデューサー・DJのNight Tempoが、「昭和グルーヴ」シリーズの最新作『細川たかし - Night Tempo presents ザ・昭和グルーヴ』を2022年7月1日にリリースする。

Night Tempoは、「フジロックフェスティバル 22」への出演、8月には全国7都市を周るジャパン・ツアーで、2020年2月以来、2年半振り来日予定。その来日を記念してリリースされる昭和グルーヴ第13弾は、日本の歌謡界を代表する歌手・細川たかしを取り上げる。

関連記事:Night Tempo、リエディット・プロジェクト「昭和グルーヴ」シリーズ菊池桃子配信

収録曲「北酒場」は、1982年3月21日に発売された細川たかしの18枚目のシングル。作詞・なかにし礼、作曲・中村泰士のコンビで制作された。同年大晦日には「第24回日本レコード大賞」を受賞、同日放送の「第33回NHK紅白歌合戦」でも披露された楽曲でもある。

Night Tempoはこれまで「北酒場」をライブ用にリエディットしてDJプレイをしていたが、今回、マルチトラックから新たにリエディット、公式でリリースされる。また、今作のジャケットは当時の「北酒場」のオリジナルシングルジャケットを使用し、Night Tempo自らがヴェイパーウェイヴ感溢れるアートワークを制作した。

また、本作リリースに先駆け「北酒場」のコンサート映像が公開された。1989年9月9日にNHKホールで開催された、細川たかし歌手生活15周年リサイタル「人生歌列車」からの映像となっている。

<配信情報>

Night Tempo

『細川たかし - Night Tempo presents ザ・昭和グルーヴ』

発売日:2022年7月1日(金)

発売元:日本コロムビア

=収録曲=

1. 北酒場(Night Tempo Showa Groove Mix)

<ライブ情報>

「FUJI ROCK FESTIVAL 22」

出演日:

2022年7月29日(金)Ladies In The Cityライブ・セット

2022年7月30日(土)昭和グルーヴDJセット

https://www.fujirockfestival.com/

「Night Tempo presents ザ・昭和グルーヴ・ツアー 2022」

2022年8月3日(水)札幌・Sound Lab Mole

2022年8月5日(金)仙台・darwin

2022年8月8日(月)福岡・evoL

2022年8月9日(火)名古屋・BOTTOM LINE

2022年8月10日(水)大阪・BIG CAT

2022年8月12日(金)京都・CLUB METRO

2022年8月13日(土)東京・SPOTIFY O-EAST

2022年8月15日(月)東京・LIQUIDROOM

「A Night with Ladies In The City」

2022年8月16日(火)東京・LIQUIDROOM

Night Tempo Official Website:https://nighttempo.com