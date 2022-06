LiSA「あのカラフルな衣装は私の私服」新曲『シフクノトキ』と“しふく”の話

LiSAがTOKYO FMのレギュラー番組に出演。6月1日に配信リリースされた新曲『シフクノトキ』について、リスナーの感想を紹介。“至福”と“私服”のエピソードを伝えました。(TOKYO FM「SCHOOL OF LOCK! LiSA LOCKS!」6月15日(水)放送分)LiSA:配信シングル「シフクノトキ」がリリースされましたが、みなさん聴いてくれていますか? (自身が出演する)「ピュアラルグミ」のCMも、見てくださっていますでしょうか? そしてみなさん、至福のときに「ふわわせ〜」ってなっていますか?CMを見てくださった方は、「ふわわせ〜」って言ってる時のちょっと恥ずかしい感じを感じてくださっていると思うんですけど……(笑)。ぜひみなさんにも、1人で家の中であれをやってほしいなと思います(笑)。「ふわわせ〜」って言ってね。では、掲示板に書き込まれた、最新の書き込みを紹介していきましょう!【「シフクノトキ」のリリース、「ピュアラルグミ」のアンバサダー就任、おめでとうございます! 「シフクノトキ」は、曲も大好きですが、特に歌詞が大好きです! それとこの前、初めてピュアラルグミを食べました! 私はふわふわ食感のところが好きです!】(14歳)LiSA:あ〜、わかってくれる? このふわふわの美味しさ! マシュマロともちょっと違うんだよね。グミなんだけどふわっとして、とろけるんだけど歯応えがある、っていうすごく絶妙な「ふわわせ」をくれるグミです。ありがとうございます。そして、「シフクノトキ」の歌詞もよく見てくれているんですね。ありがとうございます!【デジタルシングル「シフクノトキ」リリースおめでとうございます! ゆったりとふわふわした感じの曲調で癒されます。がんばった日はもちろん、がんばれなかった日も、うまくいかなかった日も、1日の終わりに振り返りながら聴いています。たまにはがんばれなかった日もあっていいんだなー、と思いました。それと、ジャケットの衣装がカラフルで、LiSA先生も幸せそうな表情でかわいいです】(13歳)LiSA:ありがとうございます。ジャケットは、配信シングルでは久しぶりにLiSA先生の顔が付いてるっていう。あまり気にしてなかったんだけど、今までの配信シングルのジャケットが並んでいるのを見ると、あら! 顔があるわ! みたいな(笑)。ちょっとした発見があったりして、今までそんなに顔があるものはなかったんだなーと思いました。しかも、いい顔してるよねー(笑)。本当に「シフクノトキ」を感じてる顔です。あのカラフルな衣装は、私の私服でございます!【新曲「シフクノトキ」のサプライズ発表嬉しかったです。日付け変わって、すぐダウンロードして聴きました! 最近のメロディとは違った感じですね。なんかホッとする癒しのメロディ。シフクノトキ! ほんとに私にとって至福の時でした】(14歳)LiSA:ありがとうございます! ダウンロードして聴いてくれた時間が「シフクノトキ」だと言ってくれてるんですね。嬉しいですね〜、ありがとうございます!今回は、堀江晶太くんと2人で作曲しました。編曲も晶太くんがしてくれて、作詞は私LiSAがしてるんですけど。2人の癒しの時を考えながら、一緒に鼻歌を歌いながら作ったメロディです。ついつい口ずさんじゃうような……本当に“至福の時”に口ずさんじゃうようなメロディになっています。ぜひ歌ってみてください!【「シフクノトキ」のリリースおめでとうございます! MV楽しみにしてます!】(17歳)LiSA:そうだ、MVだ!「シフクノトキ」のMVですが、実はみなさんから募集した写真を使って、ショートミュージックビデオを制作することになりました。ツイッターでみんなの「シフクノトキ」を撮影した写真に「#LiSA」とか「#わたしのシフクノトキ」をつけて投稿してください。みんなの「#わたしのシフクノトキ」たくさん見させていただいたんですけど、本当に好きなものをコレクションしてるお部屋を写してくれていて。私のグッズを並べてバーンって寝てくれている写真だったり、ライブの時の写真を載せてくれていて、ライブの日が楽しかったなっていう思い出とともに載せてくれていたりとか。あとは飼っているワンちゃんを載せてくれていたり、お子さんとか家族といる時間を載せてくれていたり。みんなの日常に入れている感じがして、すごく嬉しかったです!もしかしたら、写真がMVの中に登場するかも! ということで、応募は6月19日までです。ぜひ投稿してください!この日の放送では、2017年の初回登場時から現在までの、番組で着用していた“私服”を紹介。当時の思い出とともに振り返りました。★「SCHOOL OF LOCK!」6/13(mon)-6/17(fri) SPECIAL WEEK★<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長、ぺえ教頭放送日時:月~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/