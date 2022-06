「好きな人と不自然なく話したい」10代の相談に由薫が贈った1曲

シンガーソングライターの由薫さんが、6月15日(水)放送のTOKYO FM「SCHOOL OF LOCK! 松田LOCKS!」にコメント出演。番組に届いたお悩みに、自身の楽曲の中からオススメの1曲とアドバイスを贈りました。なんと……修学旅行の役職が、好きな人と同じなんです!!クラスが違うのですが、係会の時に会えるとなると、もう嬉しすぎて係会の話が入ってこなさそうです!それなら話したい……! でも、話せない……。どうすれば、何も不自然なく話せますか?「どうすれば、何も不自然なく話せますか?」ということですが、誰かとの話のきっかけを掴むのは難しいですよね。それが更に好きな人となると、緊張しちゃうと思うんですけど。例えば、自分の好きな事とかで話すきっかけを掴んでもらえたらなと思います。オススメなのは、例えば「由薫のlullaby、聴いた?」とか、そういう話をしてもらえたら、私としても嬉しいです……(笑)。ぜひ頑張ってください!!今回、リスナーに贈った「lullaby」は、6月15日CDリリースのメジャーデビュー第一弾シングルです。詳細はオフィシャルサイト(https://yu-ka.jp/)まで。「松田LOCKS!」では、コーナーを担当する松田部長(東京ダイナマイト・松田大輔)とアーティストのみなさんが、毎週水曜日にリスナーのお悩みに向き合います。詳細は番組の特設サイト(https://www.tfm.co.jp/lock/matsuda13/)をご確認ください。★「SCHOOL OF LOCK!」6/13(mon)-6/17(fri) SPECIAL WEEK★<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長、ぺえ教頭放送日時:月~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/