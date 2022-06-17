TVアニメ「ブラック★★ロックシューター DAWN FALL」の特番「最終話直前スペシャル生配信」が、6月19日17時30分よりYouTubeで実施決定。番組内で第1話から第11話までが一挙配信される。

6月19日23時より、TOKYO MXほかで最終話の第12話が順次放送される「ブラック★★ロックシューター DAWN FALL」。一挙配信の途中には「ライトハウスNo.8情報局」が届けられ、エンプレス［ブラックロックシューター］役の石川由依、ブラックトライク役の久野美咲、モニカ役の朝井彩加が出演する。

また6月26日にはアニメの特別編集版「Memories of the Journey」を放送。石川演じるエンプレス、久野演じるブラックトライクがこれまでの旅路を振り返る。さらにアニメ公式Twitter（@project_brsDF）では6月19日22時まで、フォロー＆リツイートキャンペーンを実施中。抽選でキャストのサイン入りB2ポスターや台本が当たる。

「ブラック★★ロックシューター DAWN FALL 最終話直前スペシャル生配信」

配信：YouTube

日時：2022年6月19日（日）17:30～22:50

第1話～第4話：17:30～ ※アーカイブ配信なし。

「ライトハウスNo.8情報局」：19:05～

第5話～第11話：20:05～ ※アーカイブ配信なし。

出演：石川由依、久野美咲、朝井彩加

「ブラック★★ロックシューター DAWN FALL」特別編集版「Memories of the Journey」

放送情報

TOKYO MX：2022年6月26日（日）23:00～

サンテレビ：2022年6月26日（日）24:30～

KBS京都：2022年6月26日（日）24:00～

テレビ愛知：2022年6月26日（日）26:05～

BS11：2022年6月26日（日）23:30～

(c)B★RS/ブラック★★ロックシューター DAWN FALL製作委員会