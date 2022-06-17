バーチャルK-POPアーティスト・APOKI、新シングル日本語版MV公開

バーチャルK-POPアーティストのAPOKIが、2022年6月17日に日本語版シングル第2弾『Shut Up Kiss Me （Feat. Lil Cherry）Japanese version』をデジタルリリース。同時にMVを公開した。
今作は、APOKIが音楽ディストリビューターThe Orchardと契約しリリースする初のシングルで、前作「Coming Back Japanese version」に続く日本語バージョンの第2弾となっている。
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同楽曲は、韓国の女性ヒップホップアーティスト・Lil Cherryがフィーチャリングアーティストとして参加しており、リアルとバーチャルの融合を実現している。恋の秘密について語る日本語詞は前作と同じく、TWICE、NiziU等に楽曲提供しているMayu Wakisakaが手掛けた。
＜リリース情報＞
APOKI
最新シングル『Shut Up Kiss Me（Feat. Lil Cherry）Japanese version』
配信日：2022年6月17日（金）
配信URL
APOKI 公式YouTube：https://www.youtube.com/c/APOKITV