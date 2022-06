発売中の季刊エス78号(徳間書店)に、幾原邦彦監督とイラストレーターの望月けいによる対談が掲載された。

季刊エス78号の表紙イラストを担当し、巻頭特集も組まれた望月は「輪るピングドラム」のファン。幾原監督との対談では、7月22日に後編が公開される劇場版「Re:cycle of the PENGUINDRUM」について語っている。そのほか今号では「デッドデッドデーモンズデデデデデストラクション」の浅野いにお、劇場アニメ「犬王」の湯浅政明監督、そして展示会「ALL TIME BEST 矢沢あい展」の開催を控える矢沢あいへのインタビューも収録。イラストレーター・中村佑介の連載コーナー「シゴトバ探訪」では、ホラーマンガ家・金風呂タロウとの対談が展開された。