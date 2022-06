KThingSの運営する「むにゅぐるみパティオ」対象店舗にて、2022年6月17日(金)より「クロミ」のむにゅぐるみを店頭販売が始まる。

サンリオの「クロミ」は、自称マイメロディのライバル。黒いずきんとピンクのどくろがチャームポイントで、かっこいい男のコが大好き。2005年放送のTVアニメ『おねがいマイメロディ』に初登場した。

先日発表された2022年の「サンリオキャラクター大賞」では史上初のTOP3に輝いた大人気キャラクターだ。

この度、お花をモチーフにしたオリジナルデザインのむにゅぐるみが、6月17日(金)より『むにゅぐるみパティオ』対象店舗で店頭販売スタート!

クロミちゃんの女のコらしさと、お花のかわいらしさをたっぷり詰め込んだKThingSオリジナルデザインのむにゅぐるみは、むにゅむにゅの手触りがとっても気持ち良くて癒される♪

むにゅぐるみはSサイズとマスコットサイズの2サイズ展開。ぜひこの機会に、クロミちゃんのキュートなむにゅぐるみをお迎えしてほしい。

(C)2022 SANRIO CO., LTD. APPR. NO. L630088 著作(株)サンリオ