スリーアールは、楽天市場Qurra公式ショップにて開催される「涼SALE」にて、扇風機やハンディファンなどを、最大50％割引で販売する。セール期間は2022年6月16日12時00分から同年6月20日11時59分まで。
セールでは扇風機、ハンディファン、ネッククーラーなど9製品を対象に最大50％割引で販売する。割引率が大きいセール目玉製品は、「Qurra クリップ扇風機 Anemo マワラス」（50％オフの2,245円）、「Qurra ネッククーラー＆ウォーマー ひやぬっく」（43％オフの3,980円）、「Qurra ヒヤミストLight」（40％オフの2,980円）など。
対象製品とセール価格
- 「Qurra クリップ扇風機 Anemo マワラス ホワイト」 50％オフ セール価格：2,245円（通常価格4,490円）
- 「Qurra 冷風扇 ヒヤミスト Light」40％オフ セール価格：2,980円（通常価格4,990円）
- 「Qurra 首掛け式 ハンディファン Anemo Portable」 19％オフ セール価格：1,280円（通常価格1,590円）
- 「ライト＆ミスト付きファン ソトミスト」 30％オフ セール価格：6,980円（通常価格9,990円）
- 「Qurra ネッククーラー＆ウォーマー ひやぬっく」 43％オフ セール価格：3,980円（通常価格6,990円）
- 「Qurra クリップ扇風機 Anemo Clip」 33％オフ セール価格：1,990円（通常価格2,990円）
- 「Qurra ハンディファン Anemo ユニバーサル」 34％オフ セール価格：1,980円（通常価格2,990円）
- 「ポータブル冷風扇 ミニクーラー」 40％オフ セール価格：2,980円（通常価格4,990円）
- 「Qurra ポータブルミストファン Anemo Square mini」 43％オフ セール価格：1,980円（通常価格3,480円）
「涼セール」の詳細やセール製品などは特設サイトから確認できる。