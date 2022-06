『アズレン』オリジナルアクスタ付き！ キャラクターイメージリング

大人のための本格的なキャラクタージュエリーを扱うユートレジャーは、スマートフォン向けゲームアプリ『アズールレーン』のモチーフリング3種類を、6月16日(木)~7月11日(月)の期間限定で予約受付を行う。

『アズールレーン』は、艦船を擬人化した美少女キャラクターを編成して敵と戦うスマートフォン向けシューティングRPGゲームアプリ。プレイヤーが指揮官となって戦術を考えるゲーム性や、キャラクターにスポットを当てたストーリーが魅力の本作は、リリース以来国内外で数々の賞を受賞するなど、話題を集めている。

このたびの新作は、イラストリアス、高雄、ブレマートン3名それぞれの衣装の装飾やデザイン、そして、キャラクターのイメージと魅力を表現したリング(指輪)。

予約特典として、予約したリング(指輪)のキャラクターの描き起こしアクリルスタンドが、商品1点につき1つプレゼントされる。

イラストリアスを超凶の狄璐卡さん、高雄をrAiouさん、ブレマートンをヤッペンさんが描き起こした。

>>>リングデザインやアクスタイメージを見る(写真9点)

(C)2017 Manjuu Co., Ltd. & Yongshi Co., Ltd. (C)2017 Yostar, Inc. All Rights Reserved.