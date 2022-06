sumika 迷惑メールは「こまめに消す派？」「ためる派？」「それとも…!?」

sumikaが、TOKYO FMのレギュラー番組に出演。リスナーの質問をきっかけに、メンバーの迷惑メール対策と、迷惑メールの数が伝えられました。(TOKYO FM「SCHOOL OF LOCK! sumika LOCKS!」6月14日(火)放送分)sumika先生は、必要ないメールや迷惑メールはこまめに消す派ですか?それとも消さずに、通知が何百件もたまっている派ですか?私は通知が残っているのが嫌なので、こまめに消す派です(笑)。(17歳)小川貴之(Key./Cho.):ありがとう。ちなみに小川先生は、今293件たまってます。黒田隼之介(Gt./Cho.):(笑)。片岡健太(Vo./Gt.):いっぱいだね。小川:迷惑メールって、消したりフィルターかけても結局飛んできちゃうじゃない。この前、やたらと「あなたは男ですか?」って聞いてくる迷惑メールが来て。「たぶん男だと思うんですけど、仲良くなりたいので……」みたいな。同じ人から何件も来るの。黒田:何なんだろう(笑)。小川:これ、返信したらどうなるんだろうなと思って、「だとしたらどうなるんですか?」って返したの。荒井智之(Dr./Cho.):チャレンジャーだね!小川:そしたら来なくなった。片岡:撃退だ……! いや、みんなは絶対にやっちゃダメだぞ。黒田:絶対返信しちゃダメ!片岡:気をつけてくれよな!小川:絶対ダメだからな!荒井:ちなみに見てみたら、今7,399件……。片岡:7千!? レべチだ!荒井:もうすぐ1万が見えてくるなと(笑)。引き続き頑張っていこうかなと思っております!小川:上には上がいるぞ(笑)。全員:(笑)。sumikaは、7月27日にニューシングル『Glitter』をリリース。TVアニメ「カッコウの許嫁」第2クールのオープニングテーマとして書き下ろされた楽曲です。★「SCHOOL OF LOCK!」6/13(mon)-6/17(fri) SPECIAL WEEK★<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長、ぺえ教頭放送日時:月~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/