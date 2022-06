プレミアリーグは16日、2022-23シーズンの日程を発表した。

新シーズンは2022年2022年8月5日に『セルハースト・パーク』で行われるクリスタル・パレスvsアーセナルの“ロンドンダービー”で開幕。FIFAワールドカップカタール2022が2022年11月21日から2022年12月18日にかけて行われる影響で、前後の1週間も含めて、およそ1カ月半にわたって中断する。最終節は2023年5月28日に一斉開催される。

21-22シーズンに最後まで優勝を争ったマンチェスター・Cとリヴァプールの直接対決は、第11節と第29節に行われる。また、リヴァプールとエヴァートンの“マージーサイド・ダービー”は第6節と第23節に開催。第9節と第20節には、トッテナムとアーセナルによる“ノースロンドン・ダービー”、マンチェスター・Uとマンチェスター・Cによる“マンチェスター・ダービー”が同時に行われる。

新シーズンの日程は以下の通り。※試合日は変更の可能性あり

◆■第1節

▼2022年8月5日(金)

クリスタル・パレス vs アーセナル

▼2022年8月6日(土)

フルアム vs リヴァプール

ボーンマス vs アストン・ヴィラ

リーズ vs ウルヴァーハンプトン

レスター vs ブレントフォード

ニューカッスル vs ノッティンガム・フォレスト

トッテナム vs サウサンプトン

エヴァートン vs チェルシー

▼2022年8月7日(日)

マンチェスター・U vs ブライトン

ウェストハム vs マンチェスター・C

◆■第2節

▼2022年8月13日(土)

アーセナル vs レスター

アストン・ヴィラ vs エヴァートン

ブレントフォード vs マンチェスター・U

ブライトン vs ニューカッスル

チェルシー vs トッテナム

リヴァプール vs C・パレス

マンチェスター・C vs ボーンマス

N・フォレスト vs ウェストハム

サウサンプトン vs リーズ

ウルヴス vs フルアム

◆■第3節

▼2022年8月20日(土)

ボーンマス vs アーセナル

C・パレス vs アストン・ヴィラ

エヴァートン vs N・フォレスト

フルアム vs ブレントフォード

リーズ vs チェルシー

レスター vs サウサンプトン

マンチェスター・U vs リヴァプール

ニューカッスル vs マンチェスター・C

トッテナム vs ウルヴス

ウェストハム vs ブライトン

◆■第4節

▼2022年8月27日(土)

アーセナル vs フルアム

アストン・ヴィラ vs ウェストハム

ブレントフォード vs エヴァートン

ブライトン vs リーズ

チェルシー vs レスター

リヴァプール vs ボーンマス

マンチェスター・C vs C・パレス

N・フォレスト vs トッテナム

サウサンプトン vs マンチェスター・U

ウルヴス vs ニューカッスル

◆■第5節

▼2022年8月30日(火)

ボーンマス vs ウルヴス

アーセナル vs アストン・ヴィラ

フルアム vs ブライトン

リーズ vs エヴァートン

レスター vs マンチェスター・U

ウェストハム vs トッテナム

C・パレス vs ブレントフォード

▼2022年8月31日(水)

サウサンプトン vs チェルシー

リヴァプール vs ニューカッスル

マンチェスター・C vs N・フォレスト

◆■第6節

▼2022年9月3日(土)

アストン・ヴィラ vs マンチェスター・C

ブレントフォード vs リーズ

ブライトン vs レスター

チェルシー vs ウェストハム

エヴァートン vs リヴァプール

マンチェスター・U vs アーセナル

ニューカッスル vs C・パレス

N・フォレスト vs ボーンマス

トッテナム vs フルアム

ウルヴス vs サウサンプトン

◆■第7節

▼2022年9月10日(土)

ボーンマス vs ブライトン

アーセナル vs エヴァートン

C・パレス vs マンチェスター・U

フルアム vs チェルシー

リーズ vs N・フォレスト

レスター vs アストン・ヴィラ

リヴァプール vs ウルヴス

マンチェスター・C vs トッテナム

サウサンプトン vs ブレントフォード

ウェストハム vs ニューカッスル

◆■第8節

▼2022年9月17日(土)

アストン・ヴィラ vs サウサンプトン

ブレントフォード vs アーセナル

ブライトン vs C・パレス

チェルシー vs リヴァプール

エヴァートン vs ウェストハム

マンチェスター・U vs リーズ

ニューカッスル vs ボーンマス

N・フォレスト vs フルアム

トッテナム vs レスター

ウルヴス vs マンチェスター・C

◆■第9節

▼2022年10月1日(土)

ボーンマス vs ブレントフォード

アーセナル vs トッテナム

C・パレス vs チェルシー

フルアム vs ニューカッスル

リーズ vs アストン・ヴィラ

レスター vs N・フォレスト

リヴァプール vs ブライトン

マンチェスター・C vs マンチェスター・U

サウサンプトン vs エヴァートン

ウェストハム vs ウルヴス

◆■第10節

▼2022年10月8日(土)

ボーンマス vs レスター

アーセナル vs リヴァプール

ブライトン vs トッテナム

チェルシー vs ウルヴス

C・パレス vs リーズ

エヴァートン vs マンチェスター・U

マンチェスター・C vs サウサンプトン

ニューカッスル vs ブレントフォード

N・フォレスト vs アストン・ヴィラ

ウェストハム vs フルアム

◆■第11節

▼2022年10月15日(土)

アストン・ヴィラ vs チェルシー

ブレントフォード vs ブライトン

フルアム vs ボーンマス

リーズ vs アーセナル

レスター vs C・パレス

リヴァプール vs マンチェスター・C

マンチェスター・U vs ニューカッスル

サウサンプトン vs ウェストハム

トッテナム vs エヴァートン

ウルヴス vs N・フォレスト

◆■第12節

▼2022年10月18日(火)

ボーンマス vs サウサンプトン

アーセナル vs マンチェスター・C

ブレントフォード vs チェルシー

ブライトン vs N・フォレスト

フルアム vs アストン・ヴィラ

レスター vs リーズ

C・パレス vs ウルヴス

▼2022年10月19日(水)

ニューカッスル vs エヴァートン

リヴァプール vs ウェストハム

マンチェスター・U vs トッテナム

◆■第13節

▼2022年10月22日(土)

アストン・ヴィラ vs ブレントフォード

チェルシー vs マンチェスター・U

エヴァートン vs C・パレス

リーズ vs フルアム

マンチェスター・C vs ブライトン

N・フォレスト vs リヴァプール

サウサンプトン vs アーセナル

トッテナム vs ニューカッスル

ウェストハム vs ボーンマス

ウルヴス vs レスター

◆■第14節

▼2022年10月29日(土)

ボーンマス vs トッテナム

アーセナル vs N・フォレスト

ブレントフォード vs ウルヴス

ブライトン vs チェルシー

C・パレス vs サウサンプトン

フルアム vs エヴァートン

レスター vs マンチェスター・C

リヴァプール vs リーズ

マンチェスター・U vs ウェストハム

ニューカッスル vs アストン・ヴィラ

◆■第15節

▼2022年11月5日(土)

アストン・ヴィラ vs マンチェスター・U

チェルシー vs アーセナル

エヴァートン vs レスター

リーズ vs ボーンマス

マンチェスター・C vs フルアム

N・フォレスト vs ブレントフォード

サウサンプトン vs ニューカッスル

トッテナム vs リヴァプール

ウェストハム vs C・パレス

ウルヴス vs ブライトン

◆■第16節

▼2022年11月12日(土)

ボーンマス vs エヴァートン

ブライトン vs アストン・ヴィラ

フルアム vs マンチェスター・U

リヴァプール vs サウサンプトン

マンチェスター・C vs ブレントフォード

ニューカッスル vs チェルシー

N・フォレスト vs C・パレス

トッテナム vs リーズ

ウェストハム vs レスター

ウルヴス vs アーセナル

◆■第17節

▼2022年12月26日(月)

アーセナル vs ウェストハム

アストン・ヴィラ vs リヴァプール

ブレントフォード vs トッテナム

チェルシー vs ボーンマス

C・パレス vs フルアム

エヴァートン vs ウルヴス

リーズ vs マンチェスター・C

レスター vs ニューカッスル

マンチェスター・U vs N・フォレスト

サウサンプトン vs ブライトン

◆■第18節

▼2022年12月31日(土)

ボーンマス vs C・パレス

ブライトン vs アーセナル

フルアム vs サウサンプトン

リヴァプール vs レスター

マンチェスター・C vs エヴァートン

ニューカッスル vs リーズ

N・フォレスト vs チェルシー

トッテナム vs アストン・ヴィラ

ウェストハム vs ブレントフォード

ウルヴス vs マンチェスター・U

◆■第19節

▼2023年1月2日(月)

アーセナル vs ニューカッスル

アストン・ヴィラ vs ウルヴス

ブレントフォード vs リヴァプール

チェルシー vs マンチェスター・C

C・パレス vs トッテナム

エヴァートン vs ブライトン

リーズ vs ウェストハム

レスター vs フルアム

マンチェスター・U vs ボーンマス

サウサンプトン vs N・フォレスト

◆■第20節

▼2023年1月14日(土)

アストン・ヴィラ vs リーズ

ブレントフォード vs ボーンマス

ブライトン vs リヴァプール

チェルシー vs C・パレス

エヴァートン vs サウサンプトン

マンチェスター・U vs マンチェスター・C

ニューカッスル vs フルアム

N・フォレスト vs レスター

トッテナム vs アーセナル

ウルヴス vs ウェストハム

◆■第21節

▼2023年1月21日(土)

ボーンマス vs N・フォレスト

アーセナル vs マンチェスター・U

C・パレス vs ニューカッスル

フルアム vs トッテナム

リーズ vs ブレントフォード

レスター vs ブライトン

リヴァプール vs チェルシー

マンチェスター・C vs ウルヴス

サウサンプトン vs アストン・ヴィラ

ウェストハム vs エヴァートン

◆■第22節

▼2023年2月4日(土)

アストン・ヴィラ vs レスター

ブレントフォード vs サウサンプトン

ブライトン vs ボーンマス

チェルシー vs フルアム

エヴァートン vs アーセナル

マンチェスター・U vs C・パレス

ニューカッスル vs ウェストハム

N・フォレスト vs リーズ

トッテナム vs マンチェスター・C

ウルヴス vs リヴァプール

◆■第23節

▼2023年2月11日(土)

ボーンマス vs ニューカッスル

アーセナル vs ブレントフォード

C・パレス vs ブライトン

フルアム vs N・フォレスト

リーズ vs マンチェスター・U

レスター vs トッテナム

リヴァプール vs エヴァートン

マンチェスター・C vs アストン・ヴィラ

サウサンプトン vs ウルヴス

ウェストハム vs チェルシー

◆■第24節

▼2023年2月18日(土)

アストン・ヴィラ vs アーセナル

ブレントフォード vs C・パレス

ブライトン vs フルアム

チェルシー vs サウサンプトン

エヴァートン vs リーズ

マンチェスター・U vs レスター

ニューカッスル vs リヴァプール

N・フォレスト vs マンチェスター・C

トッテナム vs ウェストハム

ウルヴス vs ボーンマス

◆■第25節

▼2023年2月25日(土)

ボーンマス vs マンチェスター・C

C・パレス vs リヴァプール

エヴァートン vs アストン・ヴィラ

フルアム vs ウルヴス

リーズ vs サウサンプトン

レスター vs アーセナル

マンチェスター・U vs ブレントフォード

ニューカッスル vs ブライトン

トッテナム vs チェルシー

ウェストハム vs N・フォレスト

◆■第26節

▼2023年3月4日(土)

アーセナル vs ボーンマス

アストン・ヴィラ vs C・パレス

ブレントフォード vs フルアム

ブライトン vs ウェストハム

チェルシー vs リーズ

リヴァプール vs マンチェスター・U

マンチェスター・C vs ニューカッスル

N・フォレスト vs エヴァートン

サウサンプトン vs レスター

ウルヴス vs トッテナム

◆■第27節

▼2023年3月11日(土)

ボーンマス vs リヴァプール

C・パレス vs マンチェスター・C

エヴァートン vs ブレントフォード

フルアム vs アーセナル

リーズ vs ブライトン

レスター vs チェルシー

マンチェスター・U vs サウサンプトン

ニューカッスル vs ウルヴス

トッテナム vs N・フォレスト

ウェストハム vs アストン・ヴィラ

◆■第28節

▼2023年3月18日(土)

アーセナル vs C・パレス

アストン・ヴィラ vs ボーンマス

ブレントフォード vs レスター

ブライトン vs マンチェスター・U

チェルシー vs エヴァートン

リヴァプール vs フルアム

マンチェスター・C vs ウェストハム

N・フォレスト vs ニューカッスル

サウサンプトン vs トッテナム

ウルヴス vs リーズ

◆■第29節

▼2023年4月1日(土)

ボーンマス vs フルアム

アーセナル vs リーズ

ブライトン vs ブレントフォード

チェルシー vs アストン・ヴィラ

C・パレス vs レスター

エヴァートン vs トッテナム

マンチェスター・C vs リヴァプール

ニューカッスル vs マンチェスター・U

N・フォレスト vs ウルヴス

ウェストハム vs サウサンプトン

◆■第30節

▼2023年4月8日(土)

アストン・ヴィラ vs N・フォレスト

ブレントフォード vs ニューカッスル

フルアム vs ウェストハム

リーズ vs C・パレス

レスター vs ボーンマス

リヴァプール vs アーセナル

マンチェスター・U vs エヴァートン

サウサンプトン vs マンチェスター・C

トッテナム vs ブライトン

ウルヴス vs チェルシー

◆■第31節

▼2023年4月15日(土)

アストン・ヴィラ vs ニューカッスル

チェルシー vs ブライトン

エヴァートン vs フルアム

リーズ vs リヴァプール

マンチェスター・C vs レスター

N・フォレスト vs マンチェスター・U

サウサンプトン vs C・パレス

トッテナム vs ボーンマス

ウェストハム vs アーセナル

ウルヴス vs ブレントフォード

◆■第32節

▼2023年4月22日(土)

ボーンマス vs ウェストハム

アーセナル vs サウサンプトン

ブレントフォード vs アストン・ヴィラ

ブライトン vs マンチェスター・C

C・パレス vs エヴァートン

フルアム vs リーズ

レスター vs ウルヴス

リヴァプール vs N・フォレスト

マンチェスター・U vs チェルシー

ニューカッスル vs トッテナム

◆■第33節

▼2023年4月25日(火)

エヴァートン vs ニューカッスル

リーズ vs レスター

N・フォレスト vs ブライトン

トッテナム vs マンチェスター・U

ウェストハム vs リヴァプール

ウルヴス vs C・パレス

アストン・ヴィラ vs フルアム

▼2023年4月26日(水)

チェルシー vs ブレントフォード

サウサンプトン vs ボーンマス

マンチェスター・C vs アーセナル

◆■第34節

▼2023年4月29日(土)

ボーンマス vs リーズ

アーセナル vs チェルシー

ブレントフォード vs N・フォレスト

ブライトン vs ウルヴス

C・パレス vs ウェストハム

フルアム vs マンチェスター・C

レスター vs エヴァートン

リヴァプール vs トッテナム

マンチェスター・U vs アストン・ヴィラ

ニューカッスル vs サウサンプトン

◆■第35節

▼2023年5月6日(土)

ボーンマス vs チェルシー

ブライトン vs エヴァートン

フルアム vs レスター

リヴァプール vs ブレントフォード

マンチェスター・C vs リーズ

ニューカッスル vs アーセナル

N・フォレスト vs サウサンプトン

トッテナム vs C・パレス

ウェストハム vs マンチェスター・U

ウルヴス vs アストン・ヴィラ

◆■第36節

▼2023年5月13日(土)

アーセナル vs ブライトン

アストン・ヴィラ vs トッテナム

ブレントフォード vs ウェストハム

チェルシー vs N・フォレスト

C・パレス vs ボーンマス

エヴァートン vs マンチェスター・C

リーズ vs ニューカッスル

レスター vs リヴァプール

マンチェスター・U vs ウルヴス

サウサンプトン vs フルアム

◆■第37節

▼2023年5月20日(土)

ボーンマス vs マンチェスター・U

ブライトン vs サウサンプトン

フルアム vs C・パレス

リヴァプール vs アストン・ヴィラ

マンチェスター・C vs チェルシー

ニューカッスル vs レスター

N・フォレスト vs アーセナル

トッテナム vs ブレントフォード

ウェストハム vs リーズ

ウルヴス vs エヴァートン

◆■第38節

▼2023年5月28日(日)

アーセナル vs ウルヴス

アストン・ヴィラ vs ブライトン

ブレントフォード vs マンチェスター・C

チェルシー vs ニューカッスル

C・パレス vs N・フォレスト

エヴァートン vs ボーンマス

リーズ vs トッテナム

レスター vs ウェストハム

マンチェスター・U vs フルアム

サウサンプトン vs リヴァプール