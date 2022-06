ONE OK ROCKがモンスターエナジーとスポンサーシップ契約を締結した。

マキシマム ザ ホルモン、coldrain、MAN WITH A MISSION、The BONEZ、ちゃんみな、JP THE WAVYといったアーティストとスポンサーシップ契約を締結しているモンスターエナジー。このたびONE OK ROCKが新たなアーティストとしてこの“モンスターファミリー”に加わった。モンスターエナジーはこのスポンサーシップを通じて、これまで以上に音楽シーンを盛り上げていくという。

Taka(Vo)はモンスターエナジーとのスポンサーシップ契約について「初めての取り組みなので分からないことばかりですが、だからこそ楽しみですね。一緒にコラボすることでどんな事ができるのかなー!と」とコメントしている。

Taka(Vo)コメント

モンスターエナジーとのスポンサーシップ契約について

初めての取り組みなので分からないことばかりですが、だからこそ楽しみですね。一緒にコラボすることでどんな事ができるのかなー!と。

モンスターエナジーと一緒に取り組んでみたいこと

大規模なイベントなどにたくさん参加できたら嬉しいなと思います。

モンスターファミリーのミュージシャンやアスリートで共演・コラボしてみたい人

数多くのミュージシャンやアスリートが名を連ねていますよね。今回の取り組みをきっかけにモンスターファミリーの方々と仲良くなって、そこから色々考えていきたいです!

モンスターエナジーを飲んだことはあるか / どんなときに飲むか / 好きな種類

アメリカツアー中に飲んだりします。疲れが溜まってきた時や、ここぞというパワーが欲しい時に飲みたくなるんです。

やはり定番とも言える「モンスターエナジー」が好きですね。

今後ONE OK ROCKとして挑戦したいこと、かなえたいビジョン

「ONE OK ROCKは日本のバンドだ」という事を世界の人達が認識できるように、頑張って曲を作って、ライブをしていきたいと思います。