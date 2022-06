今年10月にデビュー20周年を控えるMIYAVIがバンダイナムコミュージックライブが運営するレーベル・Purple One Starに移籍。新曲「Futurism」を明日6月17日に配信リリースする。

「Futurism」はMIYAVIらしい重厚なギターサウンドとあふれるような躍動感が特徴で、近未来的な世界観を感じさせる仕上がりの作品となっている。また同楽曲はDell社のノートパソコン「Dell XPS」シリーズの広告キャンペーン「Expand Your Youniverse」の新CMでの使用が決定。MIYAVI本人も登場するCMは6月20日よりアメリカ、カナダ、イギリス、日本を含む8カ国以上の地域で展開される。

10月には昨年に続く大型北米ツアー「“Futurism” Tour」がスタート。10月5日のワシントンD.C.公演を皮切りに全19公演が行われる。

MIYAVI North America Tour 2022 "Futurism"

2022年10月5日(水)ワシントンD.C. THE STATE THEATRE

2022年10月8日(土)ニューヨーク LPR

2022年10月9日(日)ボストン BRIGHTON MUSIC HALL

2022年10月11日(火)モントリオール LE NATIONAL

2022年10月12日(水)トロント AXIS CLUB

2022年10月15日(土)ピッツバーグ THUNDERBIRD CAGE & MUSIC HALL

2022年10月17日(月)シカゴ COBRA LOUNGE #1

2022年10月18日(火)シカゴ COBRA LOUNGE #2

2022年10月20日(木)ミネアポリス FINE LINE

2022年10月21日(金)カンザス・シティ KNUCKLEHEADS

2022年10月23日(日)ダラス TREES

2022年10月24日(月)ヒューストン SCOUT BAR

2022年10月25日(火)オースティン COME & TAKE IT LIVE

2022年10月27日(木)アリゾナ NILE THEATRE

2022年10月31日(月)ロサンゼルス THE FONDA THEATRE

2022年11月2日(水)バンクーバー RICKSHAW

2022年11月3日(木)シアトル NEUMOS

2022年11月5日(土)ポートランド HAWTHORNE THEATRE

2022年11月7日(月)サン・フランシスコ AUGUST HALL