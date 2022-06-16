元ちとせ、14年振り5thオリジナルに坂本慎太郎や折坂悠太ら参加

元ちとせが、5thアルバム『虹の麓』を2022年7月6日にリリースする。

今年デビュー20周年を迎える元ちとせ。オリジナルアルバムとしては2008年発売の『カッシーニ』以来、14年振りとなる。

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今作は、アルバムリリースに先立って4月より3ヶ月連続で配信リリースされていた坂本慎太郎、折坂悠太、長澤知之によるプロデュース曲・提供曲をはじめ、他にも青柳拓次（LITTLE CREATURES）、さかいゆう、冥丁などアーティスト・クリエイター陣が参加した全11曲が収録収録されている。

新たな書き下ろし楽曲の他、世界自然遺産登録された奄美大島の魅力をPRするために制作された「いのち、むきだし。奄美大島」のCMソング「えにしありて」や、長府製作所CMソングとして書き下ろされた「あなたの夢で目覚めた朝に」（初音源化）、「感謝」なども収録。アートワークデザインは、デビュー以来多くの元ちとせ作品を手掛けてきた信藤三雄によるもので、3作の先行配信ジャケットから本作までが一連になっている。

＜リリース情報＞

元ちとせ

5thアルバム『虹の麓』

発売日：2022年7月6日（水）

品番：UMCA-10089

価格：3300円（税込））

=収録曲=

1. 暁の鐘（作詞・作曲・編曲：折坂悠太）

2. 虹の麓（作詞・作曲：長澤知之 編曲：間宮 工）

3. KAMA KULA（元ちとせ×さかいゆう）（作詞・作曲・編曲：さかいゆう）

4. 漣（さざなみ）の声（作詞・作曲・編曲：青柳拓次）

5. 五坪ほどの土地でも（作詞：モリカオル ＆ Naughty-G 作曲：モリカオル 編曲：間宮 工）

6. 夏雲雀（作詞: HUSSY_R 作曲・編曲：間宮 工）

7. 感謝（作詞：HUSSY_R 作曲：田鹿祐一 編曲: 間宮 工）

8. あなたの夢で目覚めた朝に（作詞：HUSSY_R 作曲：田鹿祐一 編曲：間宮 工）

9. えにしありて（作詞：HUSSY_R 作曲・編曲：森 英治）

10. 船を待つ（作詞・作曲・編曲：坂本慎太郎）

11. ヨイスラ節（冥丁REMIX）（奄美シマ唄 編曲：冥丁）

予約サイト

https://chitosehajime.lnk.to/nijinofumoto_shop

配信リンク

https://chitosehajime.lnk.to/Nijinofumoto_AL

＜ライブ情報＞

「Office Augusta 30th MUSIC BATON vol.8 元ちとせ「えにしありて」」

2022年7月17日（日）東京・duo MUSIC EXCHANGE

時間：OPEN 17:00 / START 18:00

料金：全自由 6000円（税込）※整理番号付、別途ドリンク代必要

※未就学児入場不可 / 小学生以上チケット必要

※必ず事前にオフィシャルサイトにて、新型コロナウィルス感染症対策の注意事項をご確認の上ご来場ください。

《チケット先行予約受付中》

【オフィシャル先行/Augusta Crew会員・モバイルオーガスタ会員】（抽選受付）

受付期間：6月8日（水）18:00〜6月19日（日）23:59

申し込み受付URL

https://eplus.jp/hajimechitose/

【一般発売】6月25日（土）10:00〜

【イベントオフィシャルサイト】

https://www.office-augusta.com/augusta_30th/musicbaton/

「元ちとせ コンサート 2022 in 入間」

2022年8月11日（木・祝）埼玉・入間市産業文化センター

http://iruma.or.jp/sb.event.html#hagimechitose

「Augusta Camp 2022 〜Office Augusta 30th Anniversary〜」

2022年9月25日（日）横浜赤レンガパーク特設ステージ

時間：OPEN 12:00 / START 14:00

出演：杏子 / 山崎まさよし / 岡本定義（COIL） / あらきゆうこ / 元ちとせ / スキマスイッチ / 長澤知之 / 秦 基博 / さかいゆう / 浜端ヨウヘイ / 竹原ピストル / 松室政哉

https://www.office-augusta.com/ac2022/

元ちとせ オフィシャルサイト：https://www.office-augusta.com/hajime/