コスプレイヤー紗雪が6月15日、自身のTwitterを更新し黒チャイナショットを披露した。
紗雪は「チャイナ」とツイートし、「胸元がえちえち黒チャイナ」ショットを披露。この投稿にファンからは「黒チャイナ素敵!」「可愛いし綺麗」「絶対にカワイイ」「セクシー!」といった声が寄せられた。
チャイナ🐼🎋#Fantia pic.twitter.com/ENsu2PnvRP— 有川紗雪🍧 (@sayuki_cos) June 15, 2022
コスプレイヤー紗雪が6月15日、自身のTwitterを更新し黒チャイナショットを披露した。
紗雪は「チャイナ」とツイートし、「胸元がえちえち黒チャイナ」ショットを披露。この投稿にファンからは「黒チャイナ素敵!」「可愛いし綺麗」「絶対にカワイイ」「セクシー!」といった声が寄せられた。
チャイナ🐼🎋#Fantia pic.twitter.com/ENsu2PnvRP— 有川紗雪🍧 (@sayuki_cos) June 15, 2022
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