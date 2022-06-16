コスプレイヤー紗雪が6月15日、自身のTwitterを更新し黒チャイナショットを披露した。

  • 紗雪

紗雪は「チャイナ」とツイートし、「胸元がえちえち黒チャイナ」ショットを披露。この投稿にファンからは「黒チャイナ素敵!」「可愛いし綺麗」「絶対にカワイイ」「セクシー!」といった声が寄せられた。