TVアニメ「継母の連れ子が元カノだった」の追加キャストが発表された。伊理戸峰秋役を興津和幸、伊理戸由仁役を茅野愛衣が演じる。

7月6日よりAT-X、TOKYO MXほかで放送される「継母の連れ子が元カノだった」。中学時代に交際をしていたが卒業を機に別れた男女・伊理戸水斗と綾井結女が、親の再婚により家族になることから物語は始まる。興津演じる峰秋と茅野演じる由仁は、水斗と結女の両親だ。

TVアニメ「継母の連れ子が元カノだった」

放送情報

AT-X：2022年7月6日（水）より毎週水曜日21:00～

TOKYO MX：2022年7月6日（水）より毎週水曜日24:00～

BS日テレ：2022年7月9日（土）より毎週土曜日24:30～

MBS：2022年7月9日（土）より毎週土曜日27:08～

BSフジ：2022年7月12日（火）より毎週火曜日24:00～

配信情報

ABEMAで7月6日（水）より毎週水曜日21:30～

スタッフ

原作：紙城境介『継母の連れ子が元カノだった』（角川スニーカー文庫刊）

キャラクター原案：たかやKi

監督：柳伸亮

シリーズ構成・脚本：赤尾でこ

キャラクターデザイン：佐藤勝行

音響監督：立石弥生

音響制作：ビットグルーヴプロモーション

音楽：水谷広実

音楽制作：ポニーキャニオン、アップドリーム

プロデュース：轟豊太（ドリームシフト）、ハピネットファントム・スタジオ

アニメーション制作：project No.9

キャスト

伊理戸水斗：下野紘

伊理戸結女：日高里菜

南暁月：長谷川育美

川波小暮：岡本信彦

東頭いさな：富田美憂

伊理戸峰秋：興津和幸

伊理戸由仁：茅野愛衣

(c)紙城境介・KADOKAWA/連れカノ製作委員会