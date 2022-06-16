TVアニメ「継母の連れ子が元カノだった」の追加キャストが発表された。伊理戸峰秋役を興津和幸、伊理戸由仁役を茅野愛衣が演じる。
7月6日よりAT-X、TOKYO MXほかで放送される「継母の連れ子が元カノだった」。中学時代に交際をしていたが卒業を機に別れた男女・伊理戸水斗と綾井結女が、親の再婚により家族になることから物語は始まる。興津演じる峰秋と茅野演じる由仁は、水斗と結女の両親だ。
TVアニメ「継母の連れ子が元カノだった」
放送情報
AT-X：2022年7月6日（水）より毎週水曜日21:00～
TOKYO MX：2022年7月6日（水）より毎週水曜日24:00～
BS日テレ：2022年7月9日（土）より毎週土曜日24:30～
MBS：2022年7月9日（土）より毎週土曜日27:08～
BSフジ：2022年7月12日（火）より毎週火曜日24:00～
配信情報
ABEMAで7月6日（水）より毎週水曜日21:30～
スタッフ
原作：紙城境介『継母の連れ子が元カノだった』（角川スニーカー文庫刊）
キャラクター原案：たかやKi
監督：柳伸亮
シリーズ構成・脚本：赤尾でこ
キャラクターデザイン：佐藤勝行
音響監督：立石弥生
音響制作：ビットグルーヴプロモーション
音楽：水谷広実
音楽制作：ポニーキャニオン、アップドリーム
プロデュース：轟豊太（ドリームシフト）、ハピネットファントム・スタジオ
アニメーション制作：project No.9
キャスト
伊理戸水斗：下野紘
伊理戸結女：日高里菜
南暁月：長谷川育美
川波小暮：岡本信彦
東頭いさな：富田美憂
伊理戸峰秋：興津和幸
伊理戸由仁：茅野愛衣
(c)紙城境介・KADOKAWA/連れカノ製作委員会