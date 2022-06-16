いぬじゅん、なまむぎによる「てっぺんっ!!!」を原案としたTVアニメ「てっぺんっ!!!!!!!!!!!!!!!」のメインPVが公開された。
「てっぺんっ!!!!!!!!!!!!!!!」は、高校生お笑い選手権「てっぺんグランプリ」の頂点を目指す女子高生たちを描く青春ガールズストーリー。メインPVでは、各トリオのキャラクターボイスが公開に。キャスト15人で歌うオープニングテーマ「てっぺんっ天国～TOP OF THE LAUGH!!!～」、May’nによるエンディングテーマ「あはっててっぺんっ」の一部も聴くことができる。
また地上波放送に先がけABEMAでは、7月2日22時に放送がスタートすることも発表。地上波ではTOKYO MXの7月2日22時30分からが最速放送となる。
TVアニメ「てっぺんっ!!!!!!!!!!!!!!!」
放送情報
TOKYO MX：2022年7月2日（土）毎週土曜日22:30～
中京テレビ：2022年7月2日（土）毎週土曜日25:55～
サンテレビ：2022年7月3日（日） 毎週日曜日23:30～
北海道テレビ：2022年7月5日（火）毎週火曜日25:55～
BS日テレ：2022年7月2日（土）より毎週土曜日24:00～
AT-X：2022年7月7日（木）より毎週木曜日22:30～
配信情報
ABEMA / Amazon Prime Video / dアニメストア / dアニメストア ニコニコ支店 / dアニメストア for Prime Video / U-NEXT / GYAO! / FOD / ひかりTV / ニコニコ生放送 / ニコニコチャンネル / バンダイチャンネル / Hulu / アニメ放題 / J:COMオンデマンド / TELASA / milplus / auスマートパスプレミアム / ビデオマーケット / music.jp / GYAO!ストア / Rakuten TV / HAPPY!動画
スタッフ
原案：「てっぺんっ!!!」（月刊ブシロード 連載中）
総監督・音響監督：高松信司
監督：渡部穏寛
構成・脚本：熊谷純
キャラクター原案：なまむぎ
キャラクターデザイン：大久保義之
音楽：TECHNOBOYS PULCRAFT GREEN-FUND
音響制作：ダックスプロダクション
アニメーションプロデュース：冨嶽
アニメーション制作：ドライブ
キャスト
阪本やよい：伊藤彩沙
高橋よもぎ：愛美
細野ゆず：佐々木未来
藪北さえか：北守さいか
城ヶ崎ひかり：若井友希
白壁まこ：小原莉子
小松崎みゆ：櫻川めぐ
牛久みさお：豊田萌絵
笠間ひな：葉月ひまり
六香亭ゆいな：小島菜々恵
石屋もね：鈴木愛奈
北斗ちほり：小山百代
清鶴かな：相良茉優
天野ちとせ：相羽あいな
秋鹿いろは：黒木ほの香
(c)てっぺんグランプリ実行委員会