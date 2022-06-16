いぬじゅん、なまむぎによる「てっぺんっ!!!」を原案としたTVアニメ「てっぺんっ!!!!!!!!!!!!!!!」のメインPVが公開された。

「てっぺんっ!!!!!!!!!!!!!!!」は、高校生お笑い選手権「てっぺんグランプリ」の頂点を目指す女子高生たちを描く青春ガールズストーリー。メインPVでは、各トリオのキャラクターボイスが公開に。キャスト15人で歌うオープニングテーマ「てっぺんっ天国～TOP OF THE LAUGH!!!～」、May’nによるエンディングテーマ「あはっててっぺんっ」の一部も聴くことができる。

また地上波放送に先がけABEMAでは、7月2日22時に放送がスタートすることも発表。地上波ではTOKYO MXの7月2日22時30分からが最速放送となる。

TVアニメ「てっぺんっ!!!!!!!!!!!!!!!」

放送情報

TOKYO MX：2022年7月2日（土）毎週土曜日22:30～

中京テレビ：2022年7月2日（土）毎週土曜日25:55～

サンテレビ：2022年7月3日（日） 毎週日曜日23:30～

北海道テレビ：2022年7月5日（火）毎週火曜日25:55～

BS日テレ：2022年7月2日（土）より毎週土曜日24:00～

AT-X：2022年7月7日（木）より毎週木曜日22:30～

配信情報

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スタッフ

原案：「てっぺんっ!!!」（月刊ブシロード 連載中）

総監督・音響監督：高松信司

監督：渡部穏寛

構成・脚本：熊谷純

キャラクター原案：なまむぎ

キャラクターデザイン：大久保義之

音楽：TECHNOBOYS PULCRAFT GREEN-FUND

音響制作：ダックスプロダクション

アニメーションプロデュース：冨嶽

アニメーション制作：ドライブ

キャスト

阪本やよい：伊藤彩沙

高橋よもぎ：愛美

細野ゆず：佐々木未来

藪北さえか：北守さいか

城ヶ崎ひかり：若井友希

白壁まこ：小原莉子

小松崎みゆ：櫻川めぐ

牛久みさお：豊田萌絵

笠間ひな：葉月ひまり

六香亭ゆいな：小島菜々恵

石屋もね：鈴木愛奈

北斗ちほり：小山百代

清鶴かな：相良茉優

天野ちとせ：相羽あいな

秋鹿いろは：黒木ほの香

(c)てっぺんグランプリ実行委員会