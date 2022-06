電気グルーヴ、リアル青春コメディ映画『野球部に花束を』主題歌書き下ろし

電気グルーヴが、2022年8月11日に全国公開される映画『野球部に花束を』の主題歌を担当する。

今作のために書き下ろした楽曲のタイトルは「HOMEBASE」。電気グルーヴが映画主題歌を担当するのは、『グミ・チョコレート・パイン』(2007年)以来、約15年振りとなる。

新曲としては、「FUJI ROCK FESTIVAL20 LIVE ON YOUTUBE」で公開された「Set you Free」(2020年)以来、約2年振り。同楽曲のリリースに関しては追って発表される。

同映画は、『ドラフトキング』、『ベー革』などで知られる漫画家・クロマツテツロウの同名コミックが原作。主演は醍醐虎汰朗、監督・脚本は飯塚健が務める。

また、10月15日に、神奈川・ぴあアリーナMMで開催する、電気グルーヴの約28年振りのアリーナ単独公演「and the ARENA ~みんなとみらいのYOUとぴあ~」の、ローソンチケット最速先行予約を現在、受付中。受付期間は6月20日(月)23:59までとなっている。

<ライブ情報>

「電気グルーヴ、約28年振りのアリーナ単独公演 and the ARENA ~みんなとみらいのYOUとぴあ~」

2022年10月15日(土)神奈川・ぴあアリーナMM

時間:OPEN 17:00 / START 18:30

ローソンチケット最速先行予約(2022年6月13日~6月20日)

https://l-tike.com/denkigroove

※お申し込み時にローソンWEB会員(無料)が必要になります。

料金:

指定席 12000円

指定席+「FROM THE FLOOR + ON THE STAGE」(副音声無し)視聴券付き 13000円

指定席+「FROM THE FLOOR + ON THE STAGE」(副音声無し)DVD 14000円

指定席+「FROM THE FLOOR + ON THE STAGE」(副音声無し)Blu-ray 15000円

【注意事項】

・当落確認・入金期間は、6月24日(金)15:00~6月28日(火)23:00となります。

・「FROM THE FLOOR + ON THE STAGE」のBlu-ray/DVDは公演当日、入場口にてお渡し致します。

・視聴券付きチケットは公演日1週間前にご登録のメールアドレスへ配信視聴のURLならびに配信方法を送付いたします。

・「FROM THE FLOOR + ON THE STAGE」視聴券の視聴可能期間は2022年10月15日(土)21:00から2022年12月31日(土)23:59までとなります。視聴券には副音声は付いておりません。

・本公演は新型コロナウイルス感染症対策を徹底し、会場や自治体などのガイドラインに沿って開催致します。

【先行抽選申し込み方法 注意事項】

・本先行予約は抽選受付になります。お申込み頂いたお客様の中から厳正なる抽選の上、当選者、座席番号等を決定いたします。申込み順に当選が決まることはございませんので、あせらず落ち着いてお申込みください。

・当選/落選は、当選者チケット引換期間内にサイト上で必ずご確認ください。

・当選/落選の発表は当選・落選発表日にサポート機能としてご登録のメールアドレスに通知いたします。

・当選/落選発表日翌日になってもメールが来ない場合は必ずメール当落発表期間内に、受付URL内メニュー「申込確認」からご確認下さい。当選落選メールが届かなかった場合のお問合せは一切お答えできません

・ドメイン指定受信、メール指定受信ご利用の方は「ent.lawson.co.jp」、「l-tike.com」を受信できるよう必ず設定してください。

・購入されたチケット、当選時に予約番号などが営利目的で転売された場合、無効となる場合もございます。

・購入したチケットを、チケット券面金額を超える金額にて転売すること、またはインターネットオークション等へ出品する等の転売を試みる行為、転売を前提にチケットを購入する行為は禁止としております。前述の行為が発覚した場合、興行主催者自らの判断で購入済のチケットを無効とした上で、チケット代金の返金並びに入場を認めないことがあります。また、既に入場している場合には強制的に退場を命じられる場合もあります。また、ローソンチケット販売代理店以外の「チケットショップ」や「購入代行屋」「ダフ屋」「オークション」等から購入したチケットのトラブルについて、当社は一切責任を負いません。

・抽選にご当選されたお客様のチケットの受取は全国のローソン・ミニストップ設置のLoppiでの引換になります。郵送、配送は行ないません。

電気グルーヴ 公式HP:https://www.denkigroove.com/