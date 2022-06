8月26、27、28日に山梨・山中湖交流プラザ きららで開催される野外フェス「SWEET LOVE SHOWER 2022」の出演アーティスト第2弾と日割りが発表された。

このたび出演が発表されたのは、WANIMA、Age Factory、SKY-HI、chelmico、Dragon Ash、BLUE ENCOUNT、変態紳士クラブ、Aimer、KICK THE CAN CREW、STUTS、DYGL、Tempalay、BREIMEN、MAN WITH A MISSION、eill、OKAMOTO'S、GRAPEVINE、SHISHAMO、高橋優、中村佳穂の20組。イベントのオフィシャルサイトでは6月26日23:59までチケットの先行予約を受け付けている。

SWEET LOVE SHOWER 2022

2022年8月26日(金)山梨県 山中湖交流プラザ きらら

<出演者>

WANIMA / THE ORAL CIGARETTES / マキシマム ザ ホルモン / Age Factory / 秋山黄色 / 神はサイコロを振らない / Creepy Nuts / go!go!vanillas / SKY-HI / SUPER BEAVER / chelmico / Dragon Ash / ハンブレッダーズ / BLUE ENCOUNT / 変態紳士クラブ / My Hair is Bad / and more



2022年8月27日(土)山梨県 山中湖交流プラザ きらら

<出演者>

Aimer / [Alexandros] / 東京スカパラダイスオーケストラ / KICK THE CAN CREW / クリープハイプ / STUTS / DYGL / 10-FEET / Tempalay / ハルカミライ / BiSH / 04 Limited Sazabys / フレデリック / BREIMEN / ヤバイTシャツ屋さん / and more



2022年8月28日(日)山梨県 山中湖交流プラザ きらら

<出演者>

MAN WITH A MISSION / レキシ / YOASOBI / eill / OKAMOTO'S / GRAPEVINE / Saucy Dog / SHISHAMO / sumika / TAIKING(Suchmos)/ 高橋優 / 中村佳穂 / Vaundy / マカロニえんぴつ / 緑黄色社会 / ROTH BART BARON / and more