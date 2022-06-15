TVアニメ「カードファイト!! ヴァンガード will+Dress」の放送開始日が7月4日に決定。併せて「Season2」が2022年冬、「Season3」が2023年夏に放送されることが発表された。
これは本日6月15日に開催されたブシロードの事業戦略発表会「ブシロードTCG戦略発表会2022夏」内で明かされたもの。この発表に併せ、YouTubeの「ヴァンガードチャンネル」では、「カードファイト!! ヴァンガード will+Dress」のPV、そして近導ユウユ・狐芝ライカ・羽根山ウララ・廻間ミチルのCM映像が公開された。
「カードファイト!! ヴァンガード will+Dress」では全国から集められた16人の精鋭たちが、日本最強のファイターの称号をかけて争う全国大会編を展開。キャストには近導ユウユ役の蒼井翔太、狐芝ライカ役の小笠原仁、羽根山ウララ役の各務華梨、廻間ミチル役の佐久間大介（Snow Man）らが名を連ねている。
TVアニメ「カードファイト!! ヴァンガード will+Dress」
放送情報
テレビ東京：2022年7月4日（月）より毎週月曜日24:00～
テレビ愛知：2022年7月4日（月）より毎週月曜日24:00～
テレビ大阪：2022年7月4日（月）より毎週月曜日24:00～
BSテレ東：2022年7月4日（月）より毎週月曜日24:30～
配信情報
YouTube「ヴァンガードチャンネル」、Amazon Prime Video、U-NEXT、dアニメストアほか
スタッフ
製作総指揮・原案：木谷高明
原作：ブシロード／伊藤彰
総監督：森賢（ぎふとアニメーション）
監督：鈴木龍太郎
シリーズ構成：中村聡（遊宝洞）
カードファイト構成：校條春
キャラクターデザイン原案：CLAMP
キャラクターデザイン：齊田博之 / 永作友克
総作画監督：永作友克 / 吉武はつひ / PARK Ga young
ユニット作画監督：小栗寛子
プロップデザイン：多田靖子
メカニックデザイン：高倉武史
ロゴデザイン：鎌田誠（ガロアプロダクション）
美術設定：石森連
美術監督：錦見佑亮（インスパイアード）
美術アドバイザー：増山修
3DCG：越田祐史（スタジオポメロ）
色彩設計：小宮ひかり
撮影監督：武井夏樹（旭プロダクション）
編集：黒澤雅之
音響監督：明田川仁（マジックカプセル）
音響効果：上野励
音楽：桑野聖
アニメーション制作：Kinema citrus / ぎふとアニメーション / STUDIO JEMI
キャスト
近導ユウユ：蒼井翔太
狐芝ライカ：小笠原仁
羽根山ウララ：各務華梨
廻間ミチル：佐久間大介（Snow Man）
向江ジンキ：山下大輝
清蔵タイゾウ：真野拓実
雨竜ムサシ：安元洋貴
額田ユリナ：戸松遥
霧島モンド：中村悠一
熊取リク：鈴村健一
鹿足ヒマリ：反田葉月
桃山ダンジ：小野友樹
江端トウヤ：内田雄馬
大倉メグミ：進藤あまね
瀬戸トマリ：遠野ひかる
石亀ザクサ：伊藤昌弘
御薬袋ミレイ：中島由貴
惣川ハルカ：大地葉
(c)VANGUARD will+Dress Character Design (c)2021-2022 CLAMP・ST