TVアニメ「カードファイト!! ヴァンガード will+Dress」の放送開始日が7月4日に決定。併せて「Season2」が2022年冬、「Season3」が2023年夏に放送されることが発表された。

これは本日6月15日に開催されたブシロードの事業戦略発表会「ブシロードTCG戦略発表会2022夏」内で明かされたもの。この発表に併せ、YouTubeの「ヴァンガードチャンネル」では、「カードファイト!! ヴァンガード will+Dress」のPV、そして近導ユウユ・狐芝ライカ・羽根山ウララ・廻間ミチルのCM映像が公開された。

「カードファイト!! ヴァンガード will+Dress」では全国から集められた16人の精鋭たちが、日本最強のファイターの称号をかけて争う全国大会編を展開。キャストには近導ユウユ役の蒼井翔太、狐芝ライカ役の小笠原仁、羽根山ウララ役の各務華梨、廻間ミチル役の佐久間大介（Snow Man）らが名を連ねている。

TVアニメ「カードファイト!! ヴァンガード will+Dress」

放送情報

テレビ東京：2022年7月4日（月）より毎週月曜日24:00～

テレビ愛知：2022年7月4日（月）より毎週月曜日24:00～

テレビ大阪：2022年7月4日（月）より毎週月曜日24:00～

BSテレ東：2022年7月4日（月）より毎週月曜日24:30～

配信情報

YouTube「ヴァンガードチャンネル」、Amazon Prime Video、U-NEXT、dアニメストアほか

スタッフ

製作総指揮・原案：木谷高明

原作：ブシロード／伊藤彰

総監督：森賢（ぎふとアニメーション）

監督：鈴木龍太郎

シリーズ構成：中村聡（遊宝洞）

カードファイト構成：校條春

キャラクターデザイン原案：CLAMP

キャラクターデザイン：齊田博之 / 永作友克

総作画監督：永作友克 / 吉武はつひ / PARK Ga young

ユニット作画監督：小栗寛子

プロップデザイン：多田靖子

メカニックデザイン：高倉武史

ロゴデザイン：鎌田誠（ガロアプロダクション）

美術設定：石森連

美術監督：錦見佑亮（インスパイアード）

美術アドバイザー：増山修

3DCG：越田祐史（スタジオポメロ）

色彩設計：小宮ひかり

撮影監督：武井夏樹（旭プロダクション）

編集：黒澤雅之

音響監督：明田川仁（マジックカプセル）

音響効果：上野励

音楽：桑野聖

アニメーション制作：Kinema citrus / ぎふとアニメーション / STUDIO JEMI

キャスト

近導ユウユ：蒼井翔太

狐芝ライカ：小笠原仁

羽根山ウララ：各務華梨

廻間ミチル：佐久間大介（Snow Man）

向江ジンキ：山下大輝

清蔵タイゾウ：真野拓実

雨竜ムサシ：安元洋貴

額田ユリナ：戸松遥

霧島モンド：中村悠一

熊取リク：鈴村健一

鹿足ヒマリ：反田葉月

桃山ダンジ：小野友樹

江端トウヤ：内田雄馬

大倉メグミ：進藤あまね

瀬戸トマリ：遠野ひかる

石亀ザクサ：伊藤昌弘

御薬袋ミレイ：中島由貴

惣川ハルカ：大地葉

(c)VANGUARD will+Dress Character Design (c)2021-2022 CLAMP・ST