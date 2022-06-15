ユニットコムは、同社が運営する「ユニットコム ビジネスご優待会員サイト」で、2022年7月12日まで「ビジネスPCセール」を開催中だ。

ビジネスご優待会員限定の「ビジネスPCセール」では、ビジネスシーンで活躍できるワークステーションや中古のレッツノートなどを特別価格で用意。PCの複数導入や仕様の相談については、法人専任担当スタッフ「オンライン法人アドバイザー」が受け付ける。

新規入会した人には、注文金額が総額5,000円以上の場合に使える1,000円引きのWebクーポンも用意しており、会員登録完了後にメールで配布する。配布期間は6月28日13時59分までで、有効期間は2022年7月5日13時59分まで。セール対象PCの一例は以下の通り。

SOLUTION∞ミドルタワー

SOLUTION-T069-129-NNX [Windows 10 Home]

通常販売価格：499,980円

期間限定セール価格：484,980円

Intel Core i9-12900 / Intel Z690 / DDR4-3200 32GB（16GB×2） / 1TB M.2 NVMe SSD / NVIDIA RTX A4500（20GB） / 700W 80PLUS BRONZE認証電源

SENSE∞ミドルタワー

SENSE-F069-LC129K-WAX [Windows 10 Home]

期間限定セール価格：384,980円

Intel Core i9-12900K / Intel Z690 / DDR4-3200 32GB（16GB×2） / 1TB M.2 NVMe SSD /NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti（12GB） / 850W 80PLUS GOLD認証電源

SOLUTION∞ノート