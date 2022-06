「ホロライブはアイドル事務所なんです」白上フブキ＆尾丸ポルカが語るVTuberのスタンダード

VTuberの白上フブキさんと尾丸ポルカさんが、6月14日(火)放送のTOKYO FM「SCHOOL OF LOCK!」にゲスト出演。活動内容や関係性など、パーソナリティのこもり校長とぺえ教頭の質問に答えました。その後編。前編から続く今記事では、白上フブキさんの新曲「KINGWORLD」についてや、テンション高く番組を盛り上げた2人に届いたリスナーの感想メッセージを紹介します。●前編はこちらこもり校長:フブキ先生は、6月4日に新曲「KINGWORLD」をリリースしたばかりということで、どういう曲なんですか?白上:そうなんですー! sasakure.UKさんというボカロの曲を作っている方なんですけど、この方の楽曲がものすごく好きでして。「バーチャルの世界を曲で表現したいので、お願いします!」と言ったところ、“バーチャルの世界では、いろんなことができるよ!”というのを曲にしていただきました。こもり校長:生徒のみんな、いっしょに聴いていきましょう!尾丸:聴いてくれ……!――ここで「KINGWORLD」オンエアこもり校長:(楽曲を聴いて)いや~すごいよね。ぺえ教頭:声も変幻自在よ。白上:てへてへ。尾丸:てへてへ!?校長・教頭:(笑)。白上:いや、あんまり褒められることがないので……感無量っす。【VTuberの方ってこんなにテンション高いんですね。びっくりしました。にぎやかで聴いていて楽しいです!】(17歳)白上:よかったです~!こもり校長:僕たちは、今回がVTuberの方とのファーストタッチなんですよ。これがスタンダードでいいんですよね?尾丸:そうです! ここがスタンダードですっ!白上:ヤバいよ! 違います!! そんなことはないはずです!尾丸:みなさんコレです。こもり校長:(笑)。【芸人のようなテンション、トーク力を持ち合わせているお2人ですが、本職はアイドルです。年に1回の全体ライブでは、めちゃめちゃアイドルしてます。最高にかわいくて、かっこいいです!】(19歳)白上:そうなんです。我々の事務所・ホロライブは、アイドル事務所なんですよ。尾丸:そうです!こもり校長:え? 芸人事務所ではない?尾丸:私たち、普段はアイドルをやってまして……さっきは盛り上がりすぎちゃって、早口だったかなぁって。ね? フブキちゃん!白上:私たち、アイドルだからね!ぺえ教頭:もう遅いわよ!★「SCHOOL OF LOCK!」6/13(mon)-6/17(fri) SPECIAL WEEK★<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長、ぺえ教頭放送日時:月~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/