森七菜「私をイメージして書いてくださった」森山直太朗提供の新曲『bye-bye myself』初オンエア

森七菜が、TOKYO FMのレギュラー番組「SCHOOL OF LOCK! 森七菜LOCKS!」に出演。6月22日に配信リリースされる新曲『bye-bye myself』について、リリースの発表や初オンエアなど、楽曲について語られた場面を紹介します。(6月13日放送分)森七菜:6月22日に、新曲『bye-bye myself』を配信リリースすることになりました!『bye-bye myself』という初めての英語のタイトルです。こちらは、森山直太朗さんに楽曲を提供していただきました。すごく軽やかで楽しい感じがありつつ、何かどこかにすごく芯があって、逞しいような頼りがいのある曲だなと思っています。これはね、もう聴いてもらうのが一番早いんですけど……。森山さんとは、『エール』という朝ドラでご一緒したんですよ。同じシーンはなくて、一瞬会ったくらいだったんですけど。それからもう……2年ぐらい経つのかな。なんか、私をイメージして書いてくださったみたいで。初めて会った方に、こういう印象を持たれるのは初めてなんじゃないかな、っていう感じの曲になっています。それが私、正直すごく嬉しくて。宝物の一つになりましたね。『bye-bye myself』は、明日、火曜日の『森七菜LOCKS!』で初解禁したいと思います!(6月14日放送分)森七菜:ここで1曲お届けしたいと思います。昨日お知らせした通り、新曲を解禁したいと思います。それでは聴いてください。6月22日配信リリース、森七菜で『bye-bye myself』。――ここで「bye-bye myself」を初オンエア(オンエア後)さあ、いかがでしたでしょうか。とっても楽しい曲でしょ? だけど歌詞をよく聴いていただくと、すごく頼もしい曲になっています。リリースした際には、ぜひ歌詞まで注目して、また聴き込んでみてくださいね!★「SCHOOL OF LOCK!」6/13(mon)-6/17(fri) SPECIAL WEEK★<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長、ぺえ教頭放送日時:月~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/