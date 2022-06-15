



北は札幌から南は熊本まで全国10都市をめぐる

ヒョンデ・モビリティ・ジャパンは2022年6月23日（木）より全国10都市にて、電気自動車（EV）「IONIQ 5（アイオニック ファイブ）」、燃料電池車（FCEV）「NEXO（ネッソ）」の全国試乗会を実施する。

約3か月間にわたって全国行脚 会場では購入相談も受付

同社では4月から5月にかけて、大阪・名古屋・福岡にて試乗会・展示会を実施。多くの反響に加えて各地域から要望があったのを受け、6月から9月にかけて札幌を皮切りに、全国10都市（札幌、仙台、横浜、名古屋、新潟、神戸、大阪、香川、広島、熊本）での試乗会を新たに開催する。会場ではスタッフによる車両説明の他、購入相談も受け付けるとしている。なお、試乗には同社公式サイトより事前申込が必須。

アイオニック5並びにネッソは2022年5月2日より販売が開始された。

全国試乗会 概要





開催予定マップ

試乗車両：アイオニック5、ネッソ

試乗予約：Hyundaiサイトより事前申し込みが必要

全国試乗会 専用ページ：

■ IONIQ 5&NEXO Hyundai 札幌試乗会

日程：2022年6月23日（木）～6月26日（日）※4日間

会場：ニューオータニイン札幌（北海道札幌市中央区北2条西1丁目1番1号）

開催時間：10:00～20:00

■ IONIQ 5&NEXO Hyundai 仙台試乗会

日程：2022年6月30日（木）～7月3日（日）※4日間

会場：仙台ヒルズホテル（宮城県仙台市泉区実沢中山南25番5号）

開催時間：10:00～20:00

■ IONIQ 5&NEXO Hyundai 横浜試乗会

日程：2022年7月7日（木）～7月10日（日）※4日間

会場：ハイアットリージェンシー横浜（神奈川県横浜市中区山下町280番2号）

開催時間：10:00～20:00

■ IONIQ 5&NEXO Hyundai 名古屋試乗会

日程：2022年7月14日（木）～7月17日（日）※4日間

会場：ANAクラウンプラザホテルグランコート名古屋（愛知県名古屋市中区金山町1丁目1番1号）

開催時間：10:00～20:00

■ IONIQ 5&NEXO Hyundai 新潟試乗会

日程：2022年7月21日（木）～7月24日（日）※4日間

会場：開催場所に関しましては決定次第、随時アナウンス予定

■ IONIQ 5&NEXO Hyundai 神戸試乗会

日程：2022年7月28日（木）～7月31日（日）※4日間

会場：ホテルオークラ神戸（兵庫県神戸市中央区波止場町2番1号）

開催時間：10:00～20:00

■ IONIQ 5&NEXO Hyundai 大阪試乗会

日程：2022年8月4日（木）～8月7日（日）※4日間

会場：ウェスティンホテル大阪（大阪府大阪市北区大淀中1丁目1番20号）

開催時間：10:00～20:00

■ IONIQ 5&NEXO Hyundai 香川試乗会

日程：2022年8月18日（木）～8月21日（日）※4日間

会場：開催場所に関しましては決定次第、随時アナウンス予定

■ IONIQ 5&NEXO Hyundai 広島試乗会

日程：2022年8月25日（木）～8月28日（日）※4日間

会場：グランドプリンスホテル広島（広島県広島市南区元宇品町23番1号）

開催時間：10:00～20:00

■ IONIQ 5&NEXO Hyundai 熊本試乗会

日程：2022年9月1日（木）～9月4日（日）※4日間

会場：メルパルク熊本（熊本県熊本市中央区水道町14番1号）

開催時間：10:00～20:00

※開催都市・会場・日程に関しては変更になる可能性あり。続報等は上記専用ページを参照