VTuber・白上フブキ＆尾丸ポルカがSCHOOL OF LOCK!に登場 2人はどんな関係？

VTuberの白上フブキさんと尾丸ポルカさんが、6月14日(火)放送のTOKYO FM「SCHOOL OF LOCK!」にゲスト出演。2人の活動内容や関係性など、パーソナリティのこもり校長とぺえ教頭の質問に答えました。その前編。こもり校長:ラジオでバーチャルの世界から(来た2人と)共存できてるなんて、すごいことだよね。白上フブキ・尾丸ポルカ:来ました!こもり校長:そもそも、VTuber(バーチャルユーチューバー)ってどんな活動をされているんですか?白上:人それぞれだよね。大体は配信できるサイトで生放送をしたり、動画で歌活動をしている方もいれば、アニメーションを作っている方々もいまして。みんな多様な活動をしていますけど、主なのはライブ配信ですね。ゲーム配信とか歌配信とかです。こもり校長:VTuberという文化がいま世界中で流行しています。お2人もYouTubeのチャンネル登録者数がすごくて、フブキさんが188万人、ポルカさんが98万人ということで。普段はどんな配信をされているんですか?白上:普段はゲーム配信が多いですね。こもり校長:ホロライブ(所属事務所)の中で、先輩後輩みたいな関係は存在するんですか?尾丸:白上フブキさんは、裏ですごいんですよ……(笑)。ぺえ教頭:先輩風を吹かせているの?白上:そんなことないですっ!尾丸:私が5期生で、白上さんが1期生なんですよ。でもこんなギャグが言えるくらい、本当に優しい人です(笑)。こもり校長:ゴリゴリ先輩じゃないですか!(笑)。白上:そうなんですよ。でもそんな……「おいポルカ!」とかは言わないです!尾丸:言ってるけどね!全員:(笑)。こもり校長:SCHOOL OF LOCK! は10代がたくさん聴いてくれているんですけど、お2人の配信を見ている人も10代は多いですか?白上:ちょこちょこいますね。心はまだ少年だ! 少女だ! という自称10代もいますけど(笑)。中学生の方とかもいますね。私はVTuberとして5年ぐらい活動しているんですけど、「5年前から聞いていて、ついに成人しました!」という人もいらっしゃいますね。尾丸:VTuberのうちらは何も変わらないからね……最高だ!白上:我々は、年齢の概念があるようでないですから(笑)。ぺえ教頭:あるようでない……(笑)。こもり校長:そんな中で伺うんですけど、お2人が10代のころはどういう……?白上・尾丸:10代……。尾丸:もうすでに、こういうことをしていた気がします。白上:たしかに!尾丸:それこそ、カセットじゃないけど、録音機能の……。白上:それはちょっとやらなかったなぁ。ぺえ教頭:あれ? ポルちゃん大丈夫? 年代出ない!?尾丸:え? うそ!? カセットは手元にずっとあった!こもり校長:“カセットはずっとあった”って……(笑)。尾丸:あるよ! 今もあるよ! すぐ録音できるよ!!ぺえ教頭:そうね(笑)。尾丸:そしたら、いまはiPhoneの中で録音ができるらしい。全然知らなかったですね……。全員:(笑)。こもり校長:フブキ先生はどうですか?白上:私はゲームをけっこうしてましたね。PlayStation 2とかやっていました。かわいい系のものはあまり刺さらなくて、男の子に混じってスマブラとかやってました。こもり校長:スマブラね! 僕、めっちゃ下手なんですよ。白上:同じくです! 私も下手なんですけど、それをヤイヤイやるのがいいんですよ。尾丸:下手決定戦……!白上:そうそう(笑)。大体、自滅してしまうっていうね!全員:(笑)。★「SCHOOL OF LOCK!」6/13(mon)-6/17(fri) SPECIAL WEEK★<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長、ぺえ教頭放送日時:月~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/