ドレスコーズ、ツーマンシリーズ第二回に柴田聡子inFIREゲスト出演

ドレスコーズのツーマンシリーズイベント第二回が、2022年8月8日に渋谷CLUB QUATTROにて開催。ゲストとして柴田聡子inFIREが出演する。

本イベントは、ドレスコーズ（志磨遼平）がソロ体制となって初のツーマンシリーズイベント。今回のゲストは、新作アルバム『ぼちぼち銀河』を5月25日に発表し、現在リリースツアー中の柴田聡子inFIRE（柴田聡子/イトケン/かわいしのぶ/岡田拓郎/ラミ子/Dub Master X）が登場する。

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第一回はゲストにbetcover！！ を迎え、チケットは即完売した。このとき初披露した新曲「エロイーズ」のライブ映像が公式YouTubeチャンネルにて公開されている。

＜ライブ情報＞

「ドレスコーズ＋柴田聡子inFIRE」

2022年8月8日（月）渋谷CLUB QUATTRO

出演者：ドレスコーズ　　

共演：柴田聡子inFIRE（柴田聡子/イトケン/かわいしのぶ/岡田拓郎/ラミ子/Dub Master X）

時間：OPEN 18:15 / START 19:00

料金：前売　立見 4800円（ドリンク代600円別）

チケット一般発売日：2021年7月9日（土）10:00〜

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