ドレスコーズ、ツーマンシリーズ第二回に柴田聡子inFIREゲスト出演

ドレスコーズのツーマンシリーズイベント第二回が、2022年8月8日に渋谷CLUB QUATTROにて開催。ゲストとして柴田聡子inFIREが出演する。
本イベントは、ドレスコーズ（志磨遼平）がソロ体制となって初のツーマンシリーズイベント。今回のゲストは、新作アルバム『ぼちぼち銀河』を5月25日に発表し、現在リリースツアー中の柴田聡子inFIRE（柴田聡子/イトケン/かわいしのぶ/岡田拓郎/ラミ子/Dub Master X）が登場する。
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第一回はゲストにbetcover！！ を迎え、チケットは即完売した。このとき初披露した新曲「エロイーズ」のライブ映像が公式YouTubeチャンネルにて公開されている。
＜ライブ情報＞
「ドレスコーズ＋柴田聡子inFIRE」
2022年8月8日（月）渋谷CLUB QUATTRO
出演者：ドレスコーズ
共演：柴田聡子inFIRE（柴田聡子/イトケン/かわいしのぶ/岡田拓郎/ラミ子/Dub Master X）
時間：OPEN 18:15 / START 19:00
料金：前売 立見 4800円（ドリンク代600円別）
チケット一般発売日：2021年7月9日（土）10:00〜
ドレスコーズマガジン購読者（オフィシャルファンサイト）先行受付：
6月15日（水）12:00〜6月29日（水）23:59エントリー受付
※受付期間中にご登録いただいた方も応募可能
※枚数制限：お1人様1枚まで
ドレスコーズ Official Web Site：https://dresscodes.jp