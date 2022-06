『五等分の花嫁∬』サンリオコラボバージョンのぺたん娘ラバスト！

キャラクターグッズの商品企画・製作・販売を行う中外鉱業コンテンツ部は、TVアニメ『五等分の花嫁∬』より「ぺたん娘トレーディングラバーストラップ」サンリオキャラクターズコラボバージョンの販売を発表した。

『五等分の花嫁』は、週刊少年マガジンで連載されていた春場ねぎによる作品で、貧乏生活を送る主人公・上杉風太郎が、落第寸前の個性豊かな五つ子の家庭教師となり、彼女たちを無事卒業まで導くべく奮闘するラブコメディ。

主人公の上杉風太郎役に松岡禎丞、風太郎を振り回す個性豊かな美少女の五つ子たちに、花澤香菜、竹達彩奈、伊藤美来、佐倉綾音、水瀬いのりという、いま声優界で人気を誇る豪華キャスト陣が出演し大きな話題となった。

TVアニメが2019年1月~3月に第1期、2021年1月~3月に第2期がTBSほかにて放送され、2022年5月20日(金)より待望の映画『五等分の花嫁』が公開中だ。

そんな本作より、ぺたんと座ったポーズがかわいい「ぺたん娘トレーディングラバーストラップ」サンリオキャラクターズコラボバージョンが登場!

ラインナップは、一花×ポムポムプリン、二乃×クロミ、三玖×タキシードサム、四葉×けろけろけろっぴ、五月×ハローキティの全5種♪

(C)春場ねぎ・講談社/「五等分の花嫁∬」製作委員会 (C)2022 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L630179