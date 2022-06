『ジュラシック・ワールド／ 新たなる支配者』POP UP 大丸・松坂屋5店舗で開催！

大丸松坂屋百貨店にて、『ジュラシック・ワールド/ 新たなる支配者』POP UPが開催されることが決定! 6月15日(水)から開催の松坂屋名古屋店を皮切りに、全国の大丸・松坂屋5店舗(松坂屋名古屋店、大丸梅田店、松坂屋上野店、大丸福岡天神店、大丸札幌店)を巡回する。

本POP UPは、映画『ジュラシック・ワールド/ 新たなる支配者』公開を記念して開催されるイベント。

巨匠、スティーヴン・スピルバーグが ”恐竜” に命をふきこみ、世界中の人々が心を躍らせてきた『ジュラシック・パーク』・『ジュラシック・ワールド』大ヒットシリーズの最新作『ジュラシック・ワールド/新たなる支配者』が、2022年7月29日(金)全国の映画館で公開される。

本イベントでは、新作映画の公開を記念して、最新作の見どころを映像やパネルにて展示、恐竜ARコーナー、映画に登場する恐竜紹介パネルから等身大恐竜スタチューのフォトスポットなど、『ジュラシック・ワールド』シリーズのファンのみならず、こどもから大人まで楽しめる内容となっている。

「恐竜ミュージアム」ではおなじみの大人気恐竜をはじめ、最新映画で初登場する恐竜など、20種類以上をパネルで一挙公開!

最新の映像や過去5作品のあらすじや場面紹介をパネルで展示される。

さらに最新作の等身大スタチューを特別展示!

最新作初登場となるブルーのこどもであるベータの等身大スタチューと一緒に写真や動画を撮影することができる。

また、世界中のコレクターから熱い支持を集める、プライム1スタジオの大型スタチューも多数展示される。

ブルー、トリケラトプス、スピノサウルス、そしてシリーズで大人気のT-レックスなど、迫力の造形と塗装で生み出された、『ジュラシック・パーク』『ジュラシック・ワールド』シリーズを代表する恐竜たちをぜひ間近で堪能することができる。

一部スタチューはご購入いただけますので、あなたの部屋に恐竜時代を再現する、運命の1体と出会えるかも!?

さらに、会場にはグッズコーナーを併設し、T-レックスなどの人気恐竜のみならず、アトロキラプトルやギガノトサウルスなど最新作に初登場する大迫力恐竜まで、様々な公式グッズを多数ラインナップ!

ファッション、雑貨から玩具、文具、精巧に造られた公式フィギュアまで200種類以上が販売される。

ノベルティも要チェック! 各会場では、会期中グッズコーナーで1会計税込5500円以上お買い上げいただいた方に「レゴ(R)ジュラシック・ワールド 恐竜マーケット」がプレゼントされる。

この夏は映画と一緒に『ジュラシック・ワールド』を存分に満喫しよう!

☆『ジュラシック・ワールド』POP UP展示イメージや販売グッズ、ノベルティを見る(写真8点)>>>

(C) Universal City Studios LLC and Amblin Entertainment, Inc. All Rights Reserved.