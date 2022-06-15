グラビアタレント似鳥沙也加が6月14日、自身のTwitterを更新し美脚ショットを披露した。

  • 似鳥沙也加

似鳥は「のんびり行きましょう」とツイートし、寝転び美脚を高く挙げたセクシーショットを披露。この投稿にファンからは「足が長い!キレイ」「美脚!!」「うっとりするほど美しい脚」といった声が寄せられた。