グラビアタレント似鳥沙也加が6月14日、自身のTwitterを更新し美脚ショットを披露した。
似鳥は「のんびり行きましょう」とツイートし、寝転び美脚を高く挙げたセクシーショットを披露。この投稿にファンからは「足が長い!キレイ」「美脚!!」「うっとりするほど美しい脚」といった声が寄せられた。
のんびり行きましょう🚶♀️🚶♀️🚶♀️ pic.twitter.com/XXuG2dZKzf— 似鳥沙也加 (@nitori_sayaka) June 14, 2022
グラビアタレント似鳥沙也加が6月14日、自身のTwitterを更新し美脚ショットを披露した。
似鳥は「のんびり行きましょう」とツイートし、寝転び美脚を高く挙げたセクシーショットを披露。この投稿にファンからは「足が長い!キレイ」「美脚!!」「うっとりするほど美しい脚」といった声が寄せられた。
のんびり行きましょう🚶♀️🚶♀️🚶♀️ pic.twitter.com/XXuG2dZKzf— 似鳥沙也加 (@nitori_sayaka) June 14, 2022
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