ゆるふわギャング、ナカコーらプロデュースの新アルバム『GAMA』トラックリスト公開

ゆるふわギャングが、約4年振りとなるアルバム『GAMA』を6月15日にリリース。トラックリストを公開した。
今作は、前作『Mars Ice House II』から約4年ぶりとなる3rdアルバム。これまでシングルでリリースされている「Ying Yang」や「Madras Night Part 2」を含む全18曲を収録。アルバムのテーマは前作からの「Summary」と「Next One」になっている。また、プロデューサーにはAutomaticをはじめナカコー、AKIRA ARASAWA,、U-LEE、HOLLY、Abelest、 Estra、KOYANMUSIC 、さらに客演には鎮座DOPENESSが参加している。
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＜リリース情報＞
ゆるふわギャング
アルバム『GAMA』
配信日：2022年6月15日0時〜
=収録曲=
1. Intro
2. Beatles
3. WET
4. E-can-Z
5. MOERU
6. STEP
7. Package
8. Sorayama Shoes
9. SKIT（Talking Frog）
10. LAV
11. Ying Yang
12. Madras Night Part2 ft 鎮座DOPENESS
13. Drug
14. Everest Interlude
15. Amethyst
16. Too High
17. Golden Night
18. Lets Go
19. TOMODACHI
STOREリンク：https://yurufuwagang.stores.jp
（6月16日0:00まで受注受け付けております）
ゆるふわギャングオリジナルサイト：https://yurufuwagang.com