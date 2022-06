堀越耕平原作による「僕のヒーローアカデミア」に登場する、敵<ヴィラン>のセリフを刻んだメッセージリングが発売される。

メッセージリングは全4種類で死柄木弔、荼毘、トガヒミコ、トゥワイスのセリフを英文で刻印。死柄木は「SO, LET'S WRECK IT ALL ONCE!(じゃあもう壊そう、一旦“全部”)」、荼毘は「I WILL CARRY OUT THE WILL OF THE HERO KILLER.(ヒーロー殺しの意志は俺が全うする)」、トガヒミコは「I WILL LIVE A NORMAL LIFE, TOO.(私も普通に生きるのです)」、トゥワイスは「ONCE I'M WRAPPED UP, I BECOME ONE.(包めば…一つだ……)」のセリフがそれぞれ採用された。

リングの素材は税込1万2100円のシルバーと、税込3万3000円のK10ホワイトゴールドが用意されており、表面に特殊なコーティングを施し光沢のある黒色に仕上げられている。東京・ユートレジャーコンセプトストア池袋と、ユートレジャーオンラインショップで7月11日まで予約を受付中だ。