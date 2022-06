[Alexandros]の新曲がドラマ『六本木クラス』主題歌に

[Alexandros]が、2022年7月13日にリリースするアルバム『But wait. Cats?』の収録曲、アートワークを公開した。

本作には全11曲を収録。「閃光」、「Rock The World」、「無心拍数」のシングル曲に続き、エキセントリックなアレンジと畳み掛ける演奏が印象的な「Babys Alright」、ダンサブルなアプローチとサウンドメイキングの「どーでもいいから」。ロック・ナンバーにヒネリを加えた「クラッシュ」、メロウなR&B調の「日々、織々」などが収録されている。

また、収録曲「Babys Alright」が、7月期テレビ朝日系木曜ドラマ『六本木クラス』主題歌起用されることも発表された。

・大江達樹(『六本木クラス』プロデューサー)コメント:

『六本木クラス』は世界的大ヒットドラマ『梨泰院クラス』のジャパン・オリジナル版として、主演に竹内涼真さんを迎え制作しております。『梨泰院クラス』でもOSTが非常に大きな話題となりましたが「六本木クラス」でジャパン・オリジナルのOSTを作るとしたら、世界で通用するカッコいい曲を連発している[Alexandros]さんしかないと確信し、オファーしました。

「Babys Alright」は刺激的な六本木の街を舞台に巨大な権力に戦いを挑む主人公たちの姿を、力強く疾走感あふれるサウンドで表現している、まさに理屈抜きでカッコいい曲です! この曲が六本木クラスの世界に流れる事を想像すると、胸の高鳴りを抑えられません!

<リリース情報>

[Alexandros]

アルバム『But wait. Cats?』

発売日:2022年7月13日(水)

=CD収録曲=

1. Aleatoric

2. Babys Alright(テレビ朝日系木曜ドラマ『六本木クラス』主題歌)

3. 閃光(映画『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ』主題歌)

4. どーでもいいから

5. 日々、織々(Panasonic×花王「#センタク」プロジェクト テーマソング)

6. 空と青

7. Rock The World(映画「グッバイ、ドン・グリーズ!」主題歌)

8. 無心拍数(テレビアニメ『アオアシ』オープニングテーマ)

9. we are still kids & stray cats

10. クラッシュ(映画『バイオレンスアクション』主題歌)

11. awkward

全11曲収録

[商品形態]

【通常盤】

品番:UPCH-2243

価格:3300円(税込)

【初回限定DVD付盤】

品番:UPCH-7628

価格:6600円(税込)

【初回限定Blu-ray付盤】

品番:UPCH-7627

価格:7700円(税込)

初回限定盤DVD, Blu-ray / 完全生産限定盤 Blu-ray Disc1(内容共通)

・「THIS SUMMER FESTIVAL 2022」2022.4.28 東京国際フォーラム ホールA ※

・「12/26直前の年末パーティー」~1部・2部制~ 2021.12.18 Zepp Tokyo

・Documentary "Follow the cats"*制作ドキュメンタリー映像

※[Alexandros]映像作品では恒例のメンバーによる副音声も収録

=DVD, Blu-ray収録曲=

▼「THIS SUMMER FESTIVAL 2022」2022.4.28 東京国際フォーラム ホールA

Burger Queen

Droshky!

Rocknrolla!

Kick&Spin

無心拍数

日々、織々

空と青

閃光

Mosquito Bite

Girl A

Shes Very

The

El Camino

Adventure

▼「12/26直前の年末パーティー」~1部・2部制~ 2021.12.18 Zepp Tokyo

SNOW SOUND

Happy Xmas (War Is Over)

Underconstruction

Oblivion

Beast

ワタリドリ

12/26以降の年末ソング

▼Documentary "Follow the cats"

*制作ドキュメンタリー映像

【完全生産限定盤】

品番:UPCH-7626

価格:13750円(税込)

=収録内容=

CD Disc2

・Demo Tracks

Blu-ray Disc1

・「THIS SUMMER FESTIVAL 2022」2022.4.28 東京国際フォーラム ホールA ※

・「12/26直前の年末パーティー」~1部・2部制~ 2021.12.18 Zepp Tokyo

・Documentary "Follow the cats"*制作ドキュメンタリー映像

※[Alexandros]映像作品では恒例のメンバーによる副音声も収録

Blu-ray Disc2

「Yoohei Kawakamis #room665 at Warehouse TERRADA」2021.12.24 寺田倉庫 E HALL ※

※川上洋平による副音声も収録

=収録曲=

真夜中

SNOW SOUND

city

Famous Day

Kids

空と青

Leftovers

Kick&Spin

NEW WALL

Leaving Grapefruits

Mosquito Bite

Beast

Girl A

Starrrrrrr

閃光

Untitled

サテライト

日々、織々

Rock The World

12/26以降の年末ソング

Your Song

[Alexandros]オフィシャルHP:https://alexandros.jp