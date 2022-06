「すみっコぐらし 10th Anniversary Cafe」東京・大阪で期間限定オープン♪

人気キャラクター「すみっコぐらし」の10周年をお祝いして、「すみっコぐらし 10th Anniversary Cafe」を2022年7月1日(金)より東京にて、7月22日(金)より大阪にて、期間限定でオープンする。10周年を記念した ”かわいい” をぎゅぎゅっと! つめこんだSNS映え抜群のメニューやオリジナルグッズなどをご紹介♪

サンエックスの「すみっコぐらし」の10周年をお祝いしたカフェが東京と大阪でオープンすることが決定した。

「すみっコぐらし 10th Anniversary Cafe」は、2022年7月1日(金)より東京にて、7月22日(金)より大阪にて開催される。

「すみっコぐらし」は、2012年に「ここがおちつくんです」をキーワードに誕生した、「すみっこが好き」という個性的な設定と、優しいタッチとトーンが幅広い層に支持され、子どもから大人まで大人気のキャラクター。

2019年11月に初めて映像化された『映画 すみっコぐらし とびだす絵本とひみつのコ』は、動員120万人を超える大ヒットとなり、2021年11月、10周年記念作品として公開された、第2弾『映画 すみっコぐらし 青い月夜のまほうのコ』も、動員100万人を超えている。

このたび、エルティーアールは「すみっコぐらし」の10周年をお祝いして、たくさんのありがとうをつめこんだ、すみっコたちの世界観あふれる楽しいテーマカフェを開催する。

メニューは、「しろくま・ぺんぎん?・とんかつ・ねこ・とかげ」から好きなキャラクターが選べる3種類のフードプレ-トやかきごおり、パフェ、コーンアイスなどのデザートの他、ワッフルコーンにフライドポテトをつめた『器もたべられるフライドポテト』、すみっコたちがパンケーキの上に集まった『みんなあつまるんです すみっコパンケーキ』など10周年を記念した ”かわいい” をぎゅぎゅっと!つめこんだSNS映え抜群のメニューをご用意。

また、カフェオリジナルグッズや特典なども設け、「すみっコぐらし」の10周年を盛り上げる。

今年の夏は、「すみっコぐらし 10th Anniversary Cafe」で、「すみっコぐらし」の思い出を振り返りながら、ゆっくりとした癒しの時間をお過ごしくださいね。

☆「すみっコぐらし 10th Anniversary Cafe」メニューやオリジナルグッズを見る(写真20点)>>>

(C) 2022 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.