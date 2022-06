カプコンは、『バイオハザード7 レジデント イービル』、『バイオハザード RE:2』、『バイオハザード RE:3』のPlayStation 5版、Xbox Series X|S版を6月14日に発売した。それぞれダウンロード販売で、価格は3,990円。各機種版とも、より刺激的な表現が含まれる“グロテスクVersion”、“Z Version”も同時発売される。

三作品はアップグレードプログラム、スマートデリバリーに対応。レイトレーシングのON/OFF、ハイフレームレートのON/OFFなどプレイ環境や好みに応じて変更が可能だ。

PlayStation5版ではアダプティブトリガーやハプティックフィードバックなどの固有機能についても対応する。『バイオハザード RE:3』に収録されている『バイオハザード レジスタンス』については、最新機種版の発売/配信がない。

