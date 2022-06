アンパンマン『プリちぃビーンズ S plus』累計販売数1000万体突破！

セガトイズは、2013年に発売した、アンパンマンのぬいぐるみ『プリちぃビーンズ S plus(エス プラス)』シリーズが累計販売数1000万体を突破したことを発表した。

『プリちぃビーンズS plus』シリーズは、初めてぬいぐるみを持つちいさな子どもの両手にぴったりのサイズで、世代を超えて人気を得ている。

ぬいぐるみのお尻部分には、お手玉ほどの重さのビーズが入っている。これにより簡単に座らせることができ、ぬいぐるみと写真を撮影したり、ごっこ遊びを楽しむことができる。

そんなアンパンマンぬいぐるみ『プリちぃビーンズ S plus』シリーズの累計販売数1000万体突破を記念して、2022年6月16日(木)、17日(金)に開催の東京おもちゃショー2022では特設ブースを設営。全37体の『プリちぃビーンズ S plus』シリーズがラインナップされ、会場でお披露目される。

また、『プリちぃビーンズ S plus』シリーズに、着せ替えができる『へんしんするよ!プリちぃビーンズ S plus』シリーズが登場。

アニメや映画で登場する「ばいきんまん」「ドキンちゃん」が、街の子どもに紛れる際に変装した「ばい吉くん」「ドキ子ちゃん」の姿がぬいぐるみに! 帽子や衣服を脱がすといつもの「ばいきんまん」「ドキンちゃん」の姿に戻すこともできる。

