『おさるのジョージ』ふわふわフェイスクッション、ポーチがプライズに♪

イオンファンタジーは、『おさるのジョージ』の限定プライズゲーム用景品を、イオンファンタジーが運営するアミューズメント施設「モーリーファンタジー」「PALO」「PRIZE SPOT PALO」、オンラインクレーンゲーム「モーリーオンライン」で6月17日(金)より展開開始する。

1941年にレイ夫妻により刊行された絵本『おさるのジョージ』は、2021年に記念すべき80周年を迎えた人気作。

好奇心いっぱいで、愛らしい騒動や冒険を巻き起こす ”こざる” のジョージは、刊行以来、世代を超えて世界で愛されている。

この度登場するのは、青いキャップをかぶった「ジョージ」のフェイス型クッションと、前面に「ジョージ」が可愛く刺繍されたポーチ。

クッションはもこもこ生地で抱き心地もよいボリューム感のあるアイテム。ポーチはバッグなどに取り付けがしやすいカラビナ付きで、ポーチの内側は「ジョージ」の総柄デザインがプリントされている。

>>>キュートなプライズラインナップを見る(写真3点)

(C) Universal City Studios LLC. All Rights Reserved. Curious George and related characters, created by Margret and H. A. Rey, are copyrighted and registered by HarperCollins Publishers L.L.C. and used under license. All rights reserved.

Universal Studios Licensing LLC(ユニバーサル・スタジオ・ライセンシング LLC)との商品化契約に基づき、セガが企画・制作した商品です。