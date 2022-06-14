芸人 江頭2：50が出演する、赤城乳業「ガツン、といちご」のWEBCM『ガツン、と相談室「出荷」篇』が公開された。
（オススメ動画）
🎬江頭2：50、エガちゃんねる待望の「ガツン、とみかん」コラボが実現！熱意爆発で「これにかけてる」と語るインタビューも ガツン、とみかん新WEBCM『ガツン、と相談室』＆メイキング・インタビュー映像公開
https://youtu.be/NQA9Gum2XjM
🎬【感動】江頭2:50、新入生へ魂の“鬼アツ”スピーチ！エガちゃんねるでの成功に触れ「何があっても諦めるな」『代々木アニメーション学院 2022年度入学式』【ノーカット】
https://youtu.be/rIr1LgBPc2w
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