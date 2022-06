『ヒロアカ』敵＜ヴィラン＞の英文セリフを刻んだメッセージリング

大人のための本格的なキャラクタージュエリーを扱うユートレジャーは、 TVアニメ『僕のヒーローアカデミア』に登場する敵<ヴィラン>の英文セリフを刻んだ指輪4種類を、6月13日(月)~7月11日(月)の期間限定で予約受付を行う。

週刊少年ジャンプにて連載中、堀越耕平氏による大人気コミック『僕のヒーローアカデミア』、通称 ”ヒロアカ” 。ヒーローを目指す高校生、緑谷出久とそのクラスメイトたちの成長、戦い、友情のストーリーが繰り広げられる。

TVアニメシリーズは昨年2021年に5周年を迎え、これまでに5シーズンにわたるテレビアニメ化、3度の映画化を経て、2022年秋にはテレビアニメ第6期の放送を控えており、ますます盛り上がりを見せている。

このたびの新作は、本作に登場する敵<ヴィラン>4人それぞれのメッセージを英文で刻印し、表面に特殊なコーティングを施し光沢のある黒色に仕上げたメッセージリング(指輪)。

選べるキャラクター・メッセージは、死柄木弔の「SO, LET'S WRECK IT ALL ONCE!(じゃあもう壊そう、一旦 ”全部” )」、荼毘の「I WILL CARRY OUT THE WILL OF THE HERO KILLER.(ヒーロー殺しの意志は俺が全うする)、トガヒミコの「I WILL LIVE A NORMAL LIFE, TOO.(私も普通に生きるのです)」、トゥワイスの「ONCE I'M WRAPPED UP, I BECOME ONE.(包めば…一つだ……)」の4種類だ。

本商品は7月11日(月)まで予約受付中。ユートレジャーコンセプトストア池袋、ユートレジャーオンラインショップにて取り扱いとなる。

>>>各リングデザインを見る(写真5点)

(C)堀越耕平/集英社・僕のヒーローアカデミア製作委員会