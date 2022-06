『シナモロール』デビュー20周年を記念した「のりチップス」♪

山本海苔店は、サンリオの人気キャラクター「シナモロール」デビュー20周年を記念したスペシャルデザイン「のりチップス」を5月23日に公式オンラインショップで販売開始した。

2022年にデビュー20周年を迎えたサンリオの「シナモロール」(愛称:シナモン)。2002年のデビューからたくさんのファンに応援され、サンリオキャラクター大賞を連覇するほどの人気キャラクターへと成長した。

そして「のりチップス」は、山本海苔店の大人気商品。短冊形の2枚の海苔で具材をはさみ、サクサクパリパリの食感に。そのままおやつやおつまみとして楽しむことができる。

この度発売となった「のりチップス」は、シナモロールのデビュー20周年を記念した特別デザイン。うめ味はシナモロールのテーマカラーである水色をベースに、王冠をかぶったシナモロールと20周年をお祝いするケーキがデザインされている。

また、玄米味はお祝いにぴったりの明るい黄色をベースに、シナモンフレンズが大集合した華やかなデザイン。20周年メガネをかけているシナモロールもポイントだ。

プチギフトやインテリアとしても活躍! 「シナモロール20th のりチップス」は、各600円(+税)、2缶セット(うめ味・玄米味)1200円(+税)で、山本海苔店公式オンラインショップにて発売中♪

(C) 2022 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L631551