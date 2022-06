私立恵比寿中学が7月から10月にかけて開催するツーマンツアー「放課後ロッケンロール」のうち、8月度の出演者が発表された。

「放課後ロッケンロール」はエビ中のメジャーデビュー10周年を記念し、東名阪のZeppを舞台に行われる企画。このたび8月22日公演にビッケブランカ、23日公演に純烈が出演することが明らかになった。9月以降の対バンアーティストは後日発表される。ファミリーマートではチケットの先行抽選予約を6月20日まで受付中。

私立恵比寿中学 Major Debut 10th Anniversary 2MAN Zepp TOUR「放課後ロッケンロール」

2022年7月21日(木)愛知県 Zepp Nagoya

<出演者>

私立恵比寿中学 / 超特急



2022年7月22日(金)愛知県 Zepp Nagoya

<出演者>

私立恵比寿中学 / 氣志團



2022年7月25日(月)東京都 Zepp Haneda(TOKYO)

<出演者>

私立恵比寿中学 / 岡崎体育



2022年7月26日(火)東京都 Zepp Haneda(TOKYO)

<出演者>

私立恵比寿中学 / アンジュルム



2022年8月22日(月)東京都 Zepp Haneda(TOKYO)

<出演者>

私立恵比寿中学 / ビッケブランカ



2022年8月23日(火)東京都 Zepp Haneda(TOKYO)

<出演者>

私立恵比寿中学 / 純烈



2022年9月1日(木)大阪府 Zepp Osaka Bayside

<出演者>

私立恵比寿中学 / and more



2022年9月2日(金)大阪府 Zepp Osaka Bayside

<出演者>

私立恵比寿中学 / and more



2022年10月17日(月)東京都 Zepp DiverCity(TOKYO)

<出演者>

私立恵比寿中学 / and more



2022年10月18日(火)東京都 Zepp DiverCity(TOKYO)

<出演者>

私立恵比寿中学 / and more