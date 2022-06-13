TVアニメ「RWBY 氷雪帝国」第1話から第3話までの先行配信が決定。YouTubeで6月24日20時より届けられ、配信終了後は26日23時59分までアーカイブ視聴できる。
7月3日よりTOKYO MX・BS11ほかで放送され、アニメ放題などの各プラットフォームで配信される「RWBY 氷雪帝国」。先行配信前の6月24日19時からはYouTube LiveにてトークとXRライブが実施される。トークにはルビー役の早見沙織、ヤン役の小清水亜美が出演し、新情報を発表。ライブではVoid_Chordsがオープニング主題歌を初披露する。
アメリカ発のWebアニメシリーズ「RWBY」のプロジェクト「Team RWBY Project」の一環として制作される「RWBY 氷雪帝国」。アニメーション原案を虚淵玄、シリーズ構成・脚本を冲方丁、アニメーションキャラクター原案をhuke、監督を鈴木利正、アニメーション制作をシャフトが務める。
TVアニメ「RWBY 氷雪帝国」
放送情報
TOKYO MX：2022年7月3日（日）より毎週日曜日22:30～
BS11：2022年7月3日（日）より毎週日曜日23:30～
MBS：2022年7月5日（火）より毎週火曜日27:00～
配信情報
アニメ放題 / Amazon Prime Video / ABEMAプレミアム / FOD / auスマートパスプレミアム / J:COMオンデマンド / TELASA / dアニメストア / Netflix / バンダイチャンネル / ひかりTV / Hulu / milplus / U-NEXT / GYAO!ストア / ニコニコチャンネル / HAPPY!動画 / ビデオマーケット / music.jp / ムービーフルplus / Rakuten TV：2022年7月3日（日）23:00より順次スタート
スタッフ
原作：Rooster Teeth Productions' "RWBY" by Monty Oum
監督：鈴木利正
アニメーション原案：虚淵玄（ニトロプラス）
シリーズ構成・脚本：冲方丁
アニメーションキャラクター原案：huke
キャラクターデザイン・総作画監督：杉山延寛
音楽：戸田信子 x 陣内一真
アニメーション制作：シャフト
キャスト
ルビー・ローズ：早見沙織
ワイス・シュニー：日笠陽子
ブレイク・ベラドンナ：嶋村侑
ヤン・シャオロン：小清水亜美
ジョーン・アーク：下野紘
ノーラ・ヴァルキリー：洲崎綾
ピュラ・ニコス：豊口めぐみ
ライ・レン：斉藤壮馬
オズピン：井上和彦
(c)2022 Rooster Teeth Productions, LLC/Team RWBY Project