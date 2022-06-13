◆ セ・リーグも2部門が大接戦に
日本野球機構（NPB）は13日、「マイナビオールスターゲーム2022」のファン投票中間結果を発表。
選出圏内では、パ・リーグ中継ぎ投手部門で西武・平良海馬が12万753票でトップに浮上。ソフトバンク・又吉克樹（11万8243票）を上回った。
その他のポジションでは、セ・リーグ一塁手部門で巨人・中田翔（10万5599票）と広島のライアン・マクブルーム（10万2044票）が約3000票差のデッドヒート。
セ・リーグ遊撃手部門はさらに激戦で、巨人・坂本勇人（12万1849票）と阪神・中野拓夢（12万444票）が約1000票差という大接戦となっている。
ファン投票は6月27日（月）まで受付中。あと2週間でどんな動きが見られるのか、最終結果の発表は7月6日となっている。
◆ 6月13日の中間発表
▼ セ・リーグ
＜先発投手＞
97,568 青柳晃洋（神）
72,015 森下暢仁（広）
43,381 菅野智之（巨）
＜中継ぎ投手＞
123,726 湯浅京己（神）
72,796 清水 昇（ヤ）
47,568 ジャリエル・ロドリゲス（中）
＜抑え投手＞
139,409 大 勢 （巨）
94,112 栗林良吏（広）
57,514 スコット・マクガフ（ヤ）
＜捕手＞
92,659 木下拓哉（中）
82,144 中村悠平（ヤ）
79,531 梅野隆太郎（神）
＜一塁手＞
105,599 中田 翔（巨）
102,044 ライアン・マクブルーム（広）
60,224 ダヤン・ビシエド（中）
＜二塁手＞
128,181 牧 秀悟（De）
98,913 山田哲人（ヤ）
82,310 吉川尚輝（巨）
＜三塁手＞
170,092 村上宗隆（ヤ）
92,187 岡本和真（巨）
56,593 大山悠輔（神）
＜遊撃手＞
121,849 坂本勇人（巨）
120,444 中野拓夢（神）
61,142 小園海斗（広）
＜外野手＞
178,773 佐藤輝明（神）
114,338 近本光司（神）
112,363 塩見泰隆（ヤ）
105,830 丸 佳浩（巨）
103,482 佐野恵太（De）
▼ パ・リーグ
＜先発投手＞
144,966 佐々木朗希（ロ）
83,667 山本由伸（オ）
26,067 千賀滉大（ソ）
＜中継ぎ投手＞
120,753 平良海馬（西）
118,243 又吉克樹（ソ）
31,657 堀 瑞輝（日）
＜抑え投手＞
111,241 松井裕樹（楽）
75,686 北山亘基（日）
73,184 平野佳寿（オ）
＜捕手＞
154,823 松川虎生（ロ）
81,357 甲斐拓也（ソ）
56,725 宇佐見真吾（日）
＜一塁手＞
213,610 山川穂高（西）
62,980 清宮幸太郎（日）
46,207 中村 晃（ソ）
＜二塁手＞
136,798 浅村栄斗（楽）
61,490 三森大貴（ソ）
52,269 中村奨吾（ロ）
＜三塁手＞
132,056 野村佑希（日）
92,753 宗 佑磨（オ）
55,048 松田宣浩（ソ）
＜遊撃手＞
156,214 今宮健太（ソ）
82,103 源田壮亮（西）
53,966 紅林弘太郎（オ）
＜外野手＞
196,757 柳田悠岐（ソ）
172,644 吉田正尚（オ）
146,247 松本 剛（日）
100,072 西川遥輝（楽）
61,758 杉本裕太郎（オ）
＜指名打者＞
112,094 ブランドン・レアード（ロ）
87,164 ジュリスベル・グラシアル（ソ）
61,504 栗山 巧（西）