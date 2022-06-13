西武・平良海馬 (C) Kyodo News

◆ セ・リーグも2部門が大接戦に

　日本野球機構（NPB）は13日、「マイナビオールスターゲーム2022」のファン投票中間結果を発表。

　選出圏内では、パ・リーグ中継ぎ投手部門で西武・平良海馬が12万753票でトップに浮上。ソフトバンク・又吉克樹（11万8243票）を上回った。

　その他のポジションでは、セ・リーグ一塁手部門で巨人・中田翔（10万5599票）と広島のライアン・マクブルーム（10万2044票）が約3000票差のデッドヒート。

　セ・リーグ遊撃手部門はさらに激戦で、巨人・坂本勇人（12万1849票）と阪神・中野拓夢（12万444票）が約1000票差という大接戦となっている。

　ファン投票は6月27日（月）まで受付中。あと2週間でどんな動きが見られるのか、最終結果の発表は7月6日となっている。

◆ 6月13日の中間発表

▼ セ・リーグ

＜先発投手＞

97,568　青柳晃洋（神）

72,015　森下暢仁（広）

43,381　菅野智之（巨）

＜中継ぎ投手＞

123,726　湯浅京己（神）

72,796　清水　昇（ヤ）

47,568　ジャリエル・ロドリゲス（中）

＜抑え投手＞

139,409　大　勢　（巨）

94,112　栗林良吏（広）

57,514　スコット・マクガフ（ヤ）

＜捕手＞

92,659　木下拓哉（中）

82,144　中村悠平（ヤ）

79,531　梅野隆太郎（神）

＜一塁手＞

105,599　中田　翔（巨）

102,044　ライアン・マクブルーム（広）

60,224　ダヤン・ビシエド（中）

＜二塁手＞

128,181　牧　秀悟（De）

98,913　山田哲人（ヤ）

82,310　吉川尚輝（巨）

＜三塁手＞

170,092　村上宗隆（ヤ）

92,187　岡本和真（巨）

56,593　大山悠輔（神）

＜遊撃手＞

121,849　坂本勇人（巨）

120,444　中野拓夢（神）

61,142　小園海斗（広）

＜外野手＞

178,773　佐藤輝明（神）

114,338　近本光司（神）

112,363　塩見泰隆（ヤ）

105,830　丸　佳浩（巨）

103,482　佐野恵太（De）

▼ パ・リーグ

＜先発投手＞

144,966　佐々木朗希（ロ）

83,667　山本由伸（オ）

26,067　千賀滉大（ソ）

＜中継ぎ投手＞

120,753　平良海馬（西）

118,243　又吉克樹（ソ）

31,657　堀　瑞輝（日）

＜抑え投手＞

111,241　松井裕樹（楽）

75,686　北山亘基（日）

73,184　平野佳寿（オ）

＜捕手＞

154,823　松川虎生（ロ）

81,357　甲斐拓也（ソ）

56,725　宇佐見真吾（日）

＜一塁手＞

213,610　山川穂高（西）

62,980　清宮幸太郎（日）

46,207　中村　晃（ソ）

＜二塁手＞

136,798　浅村栄斗（楽）

61,490　三森大貴（ソ）

52,269　中村奨吾（ロ）

＜三塁手＞

132,056　野村佑希（日）

92,753　宗　佑磨（オ）

55,048　松田宣浩（ソ）

＜遊撃手＞

156,214　今宮健太（ソ）

82,103　源田壮亮（西）

53,966　紅林弘太郎（オ）

＜外野手＞

196,757　柳田悠岐（ソ）

172,644　吉田正尚（オ）

146,247　松本　剛（日）

100,072　西川遥輝（楽）

61,758　杉本裕太郎（オ）

＜指名打者＞

112,094　ブランドン・レアード（ロ）

87,164　ジュリスベル・グラシアル（ソ）

61,504　栗山　巧（西）