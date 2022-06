ハイ・リゾリューションは、2022年6月30日正午までに米Mark Of The Unicorn(MOTU)ブランド製品の対象ハードウェアを購入したオーナー向けに、瑞Klevgrand製品のうち任意の1タイトルを無償で進呈する「Buy MOTU Get KLEVGR」キャンペーンを開始した。

MOTUの対象製品購入でKlevgrandプラグインが貰える「Buy MOTU Get KLEVGR」キャンペーン

本キャンペーンは、期間中に後述のハイリゾリューション・ディーラーで対象となるMOTUインターフェイス製品を購入したユーザーに、現在リリースしている全ラインナップの中から好みのKlevgrandプラグインをもれなく1点プレゼントするキャンペーンというもの。期間中に対象製品を購入したユーザーは、所定の申込フォームより希望するKlevgrandプラグインを申し込むと、後日メールにてKlevgrandプラグインのライセンスが進呈される。

対象となるハードウェアは以下の通り。

M2

M4

112D

24Ao

24Ai

828mk3 Hybrid

896mk3 Hybrid

8D

8pre USB

Audio Express

LP32

M64

Micro Express

MicroBook IIc

MIDI Express 128

MIDI Express XT

Monitor 8

Stage-B16

UltraLite-mk3 Hybrid

Klevgrandの製品は各タイトル共通してシンプルなユーザー・インターフェースを特徴とし、ユニークな効果を得られるインストゥルメント/エフェクトプラグインをラインナップ。2022年6月時点で30タイトルを超える製品を取り揃えている。

キャンペーン対象のハイリゾリューション正規ディーラーは以下の通り。