明治安田生命J2リーグ第21節が11日と12日に行われた。

前節終了時点でアルビレックス新潟、ベガルタ仙台、横浜FCが勝ち点「39」で並ぶ大混戦の首位争い。2位の仙台は徳島ヴォルティス、3位の横浜FCはツエーゲン金沢と引き分け足踏みした一方、高木善朗の2ゴールで大分トリニータを下した新潟が勝ち点「3」を積み上げ、単独首位となった。

東京ヴェルディvsいわてグルージャ盛岡は、11日に行われたJリーグYBCルヴァンカップ・プレーオフステージ第2戦の鹿島アントラーズvsアビスパ福岡に続き、国内公式戦で2試合目の「声出し応援運営検証試合」となった。ホームサポーターの声援を背に受けた東京Vは、23分にオウンゴールで先制し、70分に深澤大輝がリードを広げる。しかし、86分にミスから1点を返されると、89分に追いつかれ、2-2のドローに終わった。

大宮アルディージャは敵地でブラウブリッツ秋田を1-0で下し、相馬直樹監督体制でのリーグ戦初白星を挙げた。

レノファ山口FCと敵地で対戦したファジアーノ岡山は、37分にチアゴ・アウベスが挙げた1点を守り切って今季2度目の連勝。5戦無敗で4位に順位を上げた。V・ファーレン長崎は後半アディショナルタイム2分の勝ち越し点でFC琉球を2-1で下し、今季2度目の連勝。5位に浮上している。

今節の試合結果と順位表、今後の対戦カードは以下の通り。

◆■試合結果

▼6月11日(土)

ヴァンフォーレ甲府 1-1 ジェフユナイテッド千葉

ツエーゲン金沢 1-1 横浜FC

徳島ヴォルティス 2-2 ベガルタ仙台

FC琉球 1-2 V・ファーレン長崎

大分トリニータ 1-2 アルビレックス新潟

▼6月12日(日)

レノファ山口FC 0-1 ファジアーノ岡山

ブラウブリッツ秋田 0-1 大宮アルディージャ

水戸ホーリーホック 1-0 モンテディオ山形

FC町田ゼルビア 1-1 ロアッソ熊本

ザスパクサツ群馬 0-0 栃木SC

東京ヴェルディ 2-2 いわてグルージャ盛岡

◆■順位表

※()内は勝ち点/得失点差

1位 新潟(42/+18)

2位 仙台(40/+11)

3位 横浜FC(40/+8)

4位 岡山(32/+8)※1試合未消化

5位 長崎(31/+2)

6位 山形(30/+11)※2試合未消化

7位 町田(30/+5)

8位 千葉(30/+2)

9位 熊本(30/-2)

10位 大分(28/+3)

11位 水戸(28/+2)

12位 金沢(28/-2)

13位 甲府(27/-1)

14位 東京V(26/0)

15位 秋田(26/-7)

16位 徳島(25/+6)

17位 山口(24/-1)

18位 群馬(23/-5)

19位 栃木(22/-8)

20位 大宮(21/-12)

21位 岩手(18/-21)※1試合未消化

22位 琉球(15/-17)

◆■今後の対戦カード

▼6月15日(水)

18:00 岩手 vs 山形(第16節延期分)

▼6月18日(土)

14:00 千葉 vs 大宮

18:00 岩手 vs 徳島

18:00 仙台 vs 横浜FC

18:00 栃木 vs 大分

18:00 東京V vs 山口

18:00 熊本 vs 水戸

19:00 山形 vs 甲府

19:00 岡山 vs 琉球

19:00 長崎 vs 群馬

▼6月19日(日)

14:00 新潟 vs 秋田

18:00 町田 vs 金沢