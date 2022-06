バンドじゃないもん!MAXX NAKAYOSHI主催のサーキットイベント「NAKAYOSHI FES.」が9月24日に東京・渋谷で開催される。

デビュー10周年イヤーである2022年に「MEDETA YEAR」というスローガンを掲げて活動しているバンもん!。彼女たちは本日6月12日に神奈川・Yokohama Bay Hallにて、「NAKAYOSHI FES.」の旗揚げ公演「Let's GO NAKAYOSHI FES.~親族のみの大いなる宴~」を実施し、本公演内でサーキットイベントの開催日と出演アーティスト第1弾を発表した。出演がアナウンスされたのはバンもん!、神聖かまってちゃん、でんぱ組.inc、虹のコンキスタドールの4組。今後も出演アーティストは追加される。

また、バンもん!はデビュー10周年イヤーを記念したワンマンツアー「バンもん!全国ツアー2022『らぶらぶ♡マウンティングツアー』」を7月から10月にかけて行う。ツアーは7月9日の大阪・OSAKA MUSEから10月29日の東京・東京国際フォーラム ホールCまでの10カ所で行われ、ファイナル公演のみ1部制、そのほかの公演は昼夜2部制で実施される。

バンドじゃないもん!MAXX NAKAYOSHI「バンもん!全国ツアー2022『らぶらぶ♡マウンティングツアー』」

2022年7月9日(土)大阪府 OSAKA MUSE

2022年7月18日(月・祝)埼玉県 HEAVEN'S ROCK さいたま新都心 VJ-3

2022年7月30日(土)宮城県 darwin

2022年8月11日(木・祝)神奈川県 F.A.D YOKOHAMA

2022年8月21日(日)愛知県 名古屋ReNY limited

2022年9月3日(土)福岡県 DRUM Be-1

2022年9月10日(土)広島県 SIX ONE Live STAR

2022年10月7日(金)北海道 札幌PENNY LANE24

2022年10月8日(土)北海道 小樽GOLDSTONE

2022年10月29日(土)東京都 東京国際フォーラム ホールC

※東京公演のみ1部制、そのほかの公演は2部制

NAKAYOSHI FES.

2022年9月24日(土)東京都 Spotify O-EAST / Spotify O-WEST / Spotify O-Crest / Spotify O-nest / and more

<出演者>

バンドじゃないもん!MAXX NAKAYOSHI / 神聖かまってちゃん / でんぱ組.inc / 虹のコンキスタドール / and more