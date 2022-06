『ANNA SUI×シナモロール』コラボアクセサリー登場♪

甘いルックスとロックなハート。キュートとクール、ファンタジーとウィット。GOODガールとBADガール。相反するテイストのミックスが魅力的なANNA SUIのアクセサリーから、『シナモロール』とのコラボレーションアイテムが発売される。

2022年にデビュー20周年を迎えたサンリオの「シナモロール」(愛称:シナモン)。2002年のデビューからたくさんのファンに応援され、サンリオキャラクター大賞を連覇するほどの人気キャラクターへと成長した。

そんなシナモンのメモリアルイヤーに、パープルとブラックでシックな装いのシナモンが、人気の立体ネックレスとトレンドのイヤーカフになって登場!

また、ネックレスにはオリジナル巾着、イヤーカフにはオリジナルポーチが付いてくる。

本アイテムは2022年6月10日(金)より、全国百貨店アナ スイアクセサリー売場、アナ スイ公式オンラインストアほかにて発売開始。サンリオオンラインショップでは6月15日(水)より販売開始予定となっている。

>>>キュートなアクセサリーや巾着・ポーチを見る(写真3点)

(C) '22 SANRIO CO., LTD. APPR. NO. L630345