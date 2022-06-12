6月22日（水）にテレビ東京系で生放送される「テレ東音楽祭2022夏～思わず歌いたくなる！最強ヒットソング100連発～」の出演アーティスト第2弾が発表された。

今回出演がアナウンスされたのはAKB48、Creepy Nuts、櫻坂46、乃木坂46、日向坂46、番組初出演となるOCHA NORMA、工藤静香、CLASS:y、ZARD、Tani Yuuki、D-51、NiziU、BE:FIRST、BiSH、Little Glee Monster、LIL LEAGUEなど計28組。ZARDはライブのバンドメンバーが坂井泉水の映像に乗せてパフォーマンスし、今年デビュー35周年の工藤、デビュー30周年の観月、デビュー25周年のDA PUMPはそれぞれメドレーを披露する。また乃木坂46は「逃げ水」「ジコチューで行こう！」をメドレーで歌唱する。

テレビ東京系「テレ東音楽祭2022夏～思わず歌いたくなる！最強ヒットソング100連発～」

2022年6月22日（水）17:30～21:54

＜出演者＞

総合MC：国分太一（TOKIO）

MC：広末涼子

AKB48 / A.B.C-Z / OCHA NORMA / KinKi Kids / 工藤静香 / CLASS:y / Creepy Nuts / ZARD / 櫻坂46 / ジャニーズWEST / SUPER BEAVER / Sexy Zone / Tani Yuuki / DA PUMP / T.M.Revolution／西川貴教 / D-51 / T-BOLAN / 20th Century / NiziU / NEWS / 乃木坂46 / BE:FIRST / BiSH / hitomi / 日向坂46 / FANTASTICS from EXILE TRIBE / Hey! Say! JUMP / マカロニえんぴつ / 三浦大知 / 観月ありさ / 森高千里 / YU-KI（TRF）＆マーク・パンサー（globe） / Little Glee Monster / 緑黄色社会 / LIL LEAGUE

「テレ東音楽祭」応援隊長：ジャニーズWEST