「ジュラシック・ワールド／恐竜を発掘せよ！」は砂の活用性も多彩！

あの不朽の名作『ジュラシック・パーク』から30年。7月29日(金)公開のシリーズ最新作『ジュラシック・ワールド/新たなる支配者』でいよいよ完結を迎える。

これを記念し、『ジュラシック・ワールド』に登場する恐竜たちを砂の中から掘り出して遊ぶ、発掘砂遊びキット「ジュラシック・ワールド/恐竜を発掘せよ!」が7月7日(木)にタカラトミーアーツより発売される。砂の中から発掘する楽しさと、何が出てくるかのドキドキワクワク感を楽しめるぞ!

小さな子どもでもサクサクと掘りやすい柔らかい砂の中に、『ジュラシック・ワールド』シリーズの監修を受けた恐竜フィギュアが1個埋まっており、専用のシャベルで掘り出して遊ぶこの商品。

対象年齢が3歳~というだけあって、社団法人日本玩具協会が定めたST(SafetyToy=安全玩具)基準の検査に合格しており、小さな子どもでも挑戦しやすく、安心して ”初めての発掘遊び” を楽しむことができるよう考慮されているのがポイント。

使用している砂は、グリセリンやシリコーンオイルなどの素材を配合しており、しっとりしていて力を入れなくても掘りやすく、散らばりにくい性質を持っているため、発掘が終わった後もいろいろな砂遊びができるのが魅力。恐竜の足跡も簡単につけられるので、発掘した恐竜を中心とした迫力のジオラマ作りはもちろん、レリーフを使った型押し遊びと、発掘後も長く楽しめる。

また、商品には恐竜について触れた取扱説明書が付属しており、遊びながら恐竜についての知識を身に着けることもできるぞ。

気になる恐竜のラインナップはブルー(ヴェロキラプトル)やT-レックス(ティラノサウルス・レックス)など、『ジュラシック・ワールド』でおなじみの人気恐竜4種類。それぞれにスペシャルの琥珀色に加えて緑と青、合計3色のバージョンが用意される。発掘するまで全12種類の中からどれが出てくるか分からないものの、それもまたワクワクさせる仕掛けになっている。

各恐竜に3分の1という高い確率で、琥珀色のフィギュアが出現するのも嬉しいところだ。

(C)Universal City Studios LLC and Amblin Entertainment, Inc. All Rights Reserved.